Airbnb上季少賺四成 收入預測遜

短租平台Airbnb截至3月底止首季純利1.54億美元，按年跌41.66%；經調整每股盈利0.24美元，符預期；收入22.72億美元，按年升6.06%，高於預期的22.6億美元，主要得益於住宿晚數穩定增長。

美國市場業績較弱 不過，平均每日房價（ADR）輕微下降部分抵銷這一增長，且集團指宏觀經濟不明朗影響業績，預期第二季收入介乎29.9億至30.5億美元，中間值30.2億美元，不及市場預期的30.4億美元，展望令人失望。其在美股價周五早段曾跌3.12%。

Airbnb在致股東的信中表示，美國市場的業績相對較弱，相信這主要是受更廣泛的經濟不確定性影響，但北美市場仍錄得強勁的按年增長。公司又指，在美國預訂的大部分住宿都屬國內遊，季末從加拿大到美國的旅遊疲軟。

除北美地區外，Airbnb指住宿晚數及體驗預訂量按年增加11%。3月前往墨西哥旅遊的加拿大遊客預訂住宿晚數按年增加27%；預計本季預訂住宿晚數及體驗預訂量與第一季相比將有所放緩。

集團又提到，4月發現拉丁美洲對復活節旅遊的需求強勁，該市場仍然是增長最快的地區。