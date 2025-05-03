小米盈利預測獲調高 股價抽升6.3%

去季收入料1093億 增44% 該行上調小米2025至2027年的每股盈利預測2.3至21.5%，以反映對其手機及物聯網（IoT）收入預測更為樂觀；又指受惠於強勁的智能手機市場定位、物聯網加速增長，以及電動車業務的執行能力，對其前景維持樂觀態度。

另一投行中金預測，小米今年首季經調整淨利潤按年增長53.03%；收入按年增長44.85%至1,093.7億元；經調整淨利潤按年增長53.03%至99.33億元（包括3.4億元汽車及創新業務虧損）。

中金估跑贏 目標價70元 報告料小米首季IoT收入按年增52%至309.68億元，毛利率按年增加3.68個百分點至23.5%；互聯網服務收入按年增長13%至90.94億元，毛利率按年提升2.26個百分點至76.5%；汽車交付量達7.6萬輛，對應收入181.8億元，毛利率21.2%，料全年出貨量按年增長192%至40萬輛。

中金又表示，考慮到小米的IoT及汽車業務表現亮眼，故上調其2025年及2026年經調整淨利潤預測4.6%及3.8%，分別至401.97億元及547.43億元，並維持予「跑贏行業」評級及目標價70港元。