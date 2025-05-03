滙控港專屬自保險企Wayfoong開業

整合分散可承保風險 滙控表示，上述公司將成為滙豐整合及分散可承保風險的工具，為滙豐香港的僱員福利業務（即團體醫療）風險，以及滙豐其他亞洲市場的風險提供再保險。保監局補充，專屬自保保險公司一般由大型企業（包括跨國企業）成立，現時香港是5間專屬自保保險公司的註冊地。首4間本地專屬自保保險公司由內地大型企業成立，分別從事石油、核能及發電業務。

再有高管傳7月離職 財經事務及庫務局官員指，滙豐選擇在香港設立專屬自保保險公司，凸顯其對本港的堅定信心和承諾。

另繼宣布集團主席杜嘉祺今年底前退任後，最新有指滙豐策略客戶群（Strategic Clients Group）主席高國揚（Greg Guyett）將於7月底離任，加入歐洲復興開發銀行（EBRD）。

滙控昨日於英國倫敦舉行股東周年大會，杜嘉祺最後一次以主席身份主持。他展望未來集團股息前景維持強勁，有信心實現各項目標。他又提到，全球貿易關係變化，對全球增長帶來嚴重的潛在風險，增加不確定性，或現各種結果及影響，「使任何中期預測的嘗試都變得非常困難」。

儘管面對眾多未知因素，杜嘉祺相信環球經濟的相互聯繫仍然非常重要，並強調「環球貿易同樣如此，它是聯繫所有事物的黏合劑，亦是增長和多元化的核心催化劑。」