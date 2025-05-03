渣打首季多賺9.8%勝預期

截至3月底止季度，列帳基準的淨利息收入為15.81億美元，按年微升0.57%。業績回顧和指引所用的基本淨利息收入，其計法4月再有改動，務求貼近跨國同業，包括把外匯掉期之收入撥去非利息收入，上季為27.96億美元，按年升5.27%，撇除匯率影響升約7%，主要是生息資產組合優化等，若干抵銷減息之衝擊。集團上季貸款餘額微升0.3%，不計孖展升約3%。

淨利息收入挑戰猶存 渣打承認，淨利息收入今年挑戰猶存，但市況愈發波動已對本季客戶資金流入產生正面作用；富戶NNM（淨新增資金）繼上季按年飆22%至130億美元後，本季仍在吸資。

上季集團基本經營收入按固定匯率增約7%，且有形股本回報率（ROTE）升至16.4%，遂繼續指引2023至2026年經營收入複合增長率有5至7%，「正逐步接近上限」，以及「ROTE明年接近13%，其後續升」。

少數商業房貸風險升 資產質素方面，渣打提到息口上升影響個別無抵押貸款的還款狀況。不過，CIB（企業及投資銀行）貸款組合74%屬投資級別，比2014年高32個百分點；對等關稅重災區東盟（不計新加坡）佔集團貸款少於4%，68%的企業貸款屬投資級別。

不過，本港信貸減值飆1.28倍至8,900萬美元，事緣商業房地產（CRE）貸款有少數被降至第二階段（風險上升），更有一單涉及寫字樓的降至第三階段（不良），這些降級一共帶來8,200萬美元的減值。

渣打坦言，宏觀不確定性和個別債仔周轉有壓力下，地產市道積弱，本港CRE仍可能要做更多減值。然而，98%貸款正常，絕大多數客戶是財政穩定且收入多元的綜合企業，本港CRE僅約一成涉及寫字樓，幾乎全有抵押，對中小型發展商和奢侈品商舖的敞口亦有限。上季有客戶還款令本港CRE貸款縮水15%，拖累本港貸款增長為負，但也令本港CRE佔集團貸款比重降至0.5%以下。

美敞口低 搶新經濟客 內地貸款組合更是「穩健」，沒有沾手信託和城投公司；民企客戶業務多元，亦有海外業務，且美國風險敞口低，正加緊搶新經濟客戶。3月底，內地企業貸款約240億美元，內房僅佔6%，14%屬科技硬件與設備。

管理層稱，中國政府勢將加碼刺激經濟，並會更側重財政政策，可望繼續支持本港經濟，對內房和本港樂觀。

業績出爐後，高盛火速調高渣打2026至2028年盈利預測，刺激該股曾倒升4.16%；收市報113.6元，升0.7%。

渣打集團首季業績摘要 渣打年內股價走勢