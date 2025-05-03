野村憂亞洲出口生產大幅放緩

美國發動的貿易戰自傷其身，也使多個亞洲經濟體製造業景氣受重創。投行野村統計，在已公布4月份採購經理指數（PMI）的8個經濟體中，有6個處於收縮區間，又預料未來幾個月亞洲出口和生產大幅放緩。該行坦言，關稅政策急速變動，令前景不確定並導致資本支出放緩，呼籲投資者應為未來更多波動做好準備。

野村指出，亞洲區以出口導向的經濟體如內地和南韓首當其衝受到關稅衝擊。相反，印度和菲律賓等內需型經濟體的PMI保持穩定，其中菲律賓經濟活動更因即將舉行的選舉而受到提振。顯然國內需求在抵禦外部衝擊發揮了緩衝作用，也意味着政策刺激，特別是財政政策可能會更受支持。

韓製造業PMI創31月低 南韓4月製造業PMI按月降1.6至47.5，創31個月以來最低，也是自2022年9月以來第三次降到盛衰分界線50以下，廠商對未來一年展望為2020年6月新冠疫情以來最悲觀。另外，當地4月通脹按年升2.1%，與前值持平；按月升0.1%，較前值降0.1個百分點。

台灣PMI由3月的49.8降至4月的47.8，連縮兩個月，達到16個月以來最低點。至於連日來被指快要與美國達成貿易協議的印度，4月製造業PMI終值雖向下修訂0.2至58.2，但仍創10個月高，當地採購、招聘、訂單等都見顯著擴張。

另外，在美對華徵收高關稅之下，美國玩具公司孩之寶（Hasbro）行政總裁Chris Cocks表示，公司正進行供應鏈多元化，目標是到2026年底或以前，對內地採購降至約40%。目前已將部分生產轉移至美國、印度、日本、越南等地；又將庫存倉由內地分散至更多地區。惟他強調，沒有貶低內地的重要性，並指內地製造玩具專業。