港元逾4年首觸強方保證 人幣急漲

隨着美元匯價滑坡，美匯指數昨晚一度弱見99.4。資金從美元資產流出，非美貨幣紛紛轉強。港元兌每美元亦觸及7.75的強方兌換保證，為2020年12月之後首次，意味香港金融管理局要出手沽港元，繼而令銀行體系結餘回升。

港股3連揚 交投縮三成 事實上，亞幣普遍走強，離岸人民幣兌每美元一度升越7.21，單日最多飆667點子或0.92%；新台幣兌每美元升逾4%、韓圜、泰銖及日圓亦升介乎1至3%。

市場憧憬關稅戰緩和，港股5月開局顯著做好，恒生指數收升385點，連升3個交易日。不過，內地正值長假期，南下「北水」缺席，全日成交僅1,337.83億元，較假期前縮33.64%。

百勝中國逆市冧逾7% 恒指高開73點，早段一度轉跌61點至22,058點，其後重拾升勢，曾漲413點至22,532點，創近一個月高位，最終收市報22,504點。國企指數升154點或1.92%，報8,231點；科技指數升156點或3.08%，報5,244點。

花旗指，百勝中國首季同店銷售額與餐廳利潤率均優於預期，惟未來數季前景具不確定性，今、明兩年利潤預測下調3%及2%，港股目標價由468.3元下調至414.1元，美股目標價由60.1美元亦降至53.1美元，維持「買入」評級。

摩根大通形容，百勝中國旗下「肯德基」與「必勝客」首季同店銷售持平、餐廳利潤率提升一個百分點至18.6%是意外驚喜，但市場仍對新店擴張速度減慢、餐廳利潤率或見頂有較大憂慮，下調美股目標價至60美元，評級「增持」。

總結本周4日市，港股累積上揚523點或2.38%，連升3周。交銀國際表示，經歷關稅戰引發的調整後，港股後續走勢具韌性，包括受惠國家隊入市、南向資金持續淨買入，認為關稅造成的最大情緒衝擊已過，而港股市場情緒亦積極改善，料早前受損板塊有望出現結構性修復。