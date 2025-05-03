美非農職增17萬有驚喜 道指曾飆505

中美兩國着手為關稅戰降溫，上月就業數據又有驚喜，美股周五早段繼續做好，道指曾經上升505點，報41,258點；標指曾漲67點，報5,671點；納指曾揚190點，報17,901點。儘管美匯指數未重上100關，10年期美國國債孳息率曾應聲抽高至4.3厘。

美國勞工部公布，4月份當地新增非農業職位17.7萬個，雖然比3月份向下修訂後的18.5萬個再度下跌，但顯著高於市場預期的13.8萬個；同月失業率一如預期維持在4.2%。反映通脹壓力的平均時薪之按年漲幅維持在3.8%，低過預期。美國總統特朗普又急不及待發聲，指美國並無通脹，聯儲局應該減息。

下月減息1/4厘機會料52% 芝商所FedWatch工具顯示，交易員透過利率期貨押注下月減息0.25厘的機會率為52.2%，12月聯邦基金利率處於3.25至3.5厘（比現在低一厘）的機會率為各種場景中最高，為36.6%，其次是降到3.5至3.75厘，換言之今年內再減息3至4次的機會率達67.5%。

不過，一項外媒調查顯示，四分之三受訪經濟學家預計美國經濟未來12個月陷入技術性衰退或沒有增長，比率較3月上次調查的26%大幅提高，但綜合各人對息口的預測，聯儲局今年只會減息兩次，於9月和12月各減0.25厘。

全球央行3月買金17噸 世界黃金協會（WGC）綜合國際貨幣基金組織（IMF）等公開資訊測算，全球央行3月繼續淨增持黃金17噸，按現貨金3月高位計算，價值折合132.73億元，首3個月累計淨增持61噸，截至3月底止12個月每月平均淨增持28噸。現貨金在就業數據出爐後回升，曾升0.56%，每安士報3,256.27美元。

加密貨幣方面，比特幣曾升0.65%，報每枚97,201美元；以太幣曾升0.21%，報每枚1,845.09美元。消息指，摩根士丹利計劃明年在電子交易平台E*Trade增設加密幣交易，讓客戶投資加密幣，事成將會是華爾街大行普及加密幣的一大里程碑。

穩定幣「泰達幣」（USTD）發行商Tether正制訂計劃，最快今年在美國發行掛鈎美元的穩定幣，獨立於其他地區的美元穩定幣，但具體推出時間視乎立法進度。