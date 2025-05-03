亞馬遜收入指引謹慎 遭削目標價

關稅陰霾拖着美企季績的後腿，電商平台亞馬遜首季收入按年增8.62%至1,556.67億美元，增速放緩至2020年第四季來最慢，上季盈利升64.19%，也比前一季度有所減速，但均好過市場預期。然而，由於公司的第二季收入指引被認為過於謹慎，或反映美國對華貨品徵收關稅的影響存在不確定性，其美股股價周五早段曾跌1.99%，亦被投資銀行Stifel下調目標價至245美元。

雲計算生意增速按季減慢 備受關注的亞馬遜網絡服務（即雲計算部門，簡稱AWS），截至3月底止一季收入增長16.89%，至292.67億美元，但增幅及規模雙雙低於預期的17.4%及309億美元，更重要是增速出現近兩年來首次按季放緩。

因此，即使佔亞馬遜收入不足兩成的AWS，於上季的經營溢利仍升13.47%至115.47億美元，貢獻集團經營溢利逾六成之高，同時AWS經營溢利率進一步提升至39.5%，但外界卻對季績不收貨，尤其是亞馬遜對本季整體經營溢利的指引只有130億至175億美元。該企又預計第二季收入在1,590億至1,640億美元之間，這些預測下限均低於分析師的預期。

行政總裁賈西（Andy Jassy）深知今次業績指引可能令投資者的反應較激烈，他試圖安撫市場疑慮，稱雖然未來數月關稅可能讓零售價格上漲，但尚未觀察到零售消費需求有減弱的迹象，有些商品的銷量反而變多，可能是民眾提前囤貨。

哈利撤回年度業績預測 不過，外媒指，中資服裝銷售平台SHEIN及拼多多旗下Temu的部分商品價格擬上漲四成至一倍之外，Temu從中國直接發貨的商品基本已消失，可能與Temu積極招攬美國商家，從而向當地消費者銷售本土商品的策略有關。

此外，美國電單車生產商哈利（Harley-Davidson）在截至3月底止首季業績中，亦明確提及因應美國總統特朗普關稅措施帶來業務的高度不確定性，決定撤回原先公布的年度業績預測。哈利上季淨利潤只有1.33億美元，按年跌43.34%，季內收入亦降逾兩成，公司計劃將通過削減成本，應對關稅措施帶來的供應鏈風險及成本上升壓力。