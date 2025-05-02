板塊剖析：內地AI大模型競爭加劇

設法降低依賴高端晶片

此外，從早前DeepSeek通過系列算法創新及工程優化，使用性能較低的英偉達H800訓練出性能與頂尖模型相當的V3與R1，為大模型的訓練開創新思路，並打破以往全球AI大模型開發對於頂尖人才、先進算力、晶片和巨額投資競爭的慣例。螞蟻集團近期的實驗結果顯示，其3,000億參數的MoE大模型可在使用國產GPU的低性能設備上完成高效訓練，性能與完全使用英偉達晶片、同規模的稠密模型及MoE模型相當，現時國產大模型對高端晶片性能的依賴正在降低。