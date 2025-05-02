券商睇市：資本市場東升西降可期

港股在五一假期前，成交顯著萎縮。即使主導港股的北水普遍仍有淨買入的情況，但可能在內地長假前水力有限，只能維持不足100億元。

談回內地數據，周三公布的內地製造業採購經理指數（PMI）差過預期，官方數字跌穿50，財新PMI亦下跌，顯示關稅問題已對內地經濟構成一定影響。數據公布後，港股周三曾插穿21,900點，慶幸適逢內地五一長假前，為能提升消費信心，內地包括發改委、人社部、商務部乃至人民銀行等強勁陣容合力推出5招，內容包括「促消費、有效投資、支持就業、穩外貿和穩定股市樓市」等措施。

美經濟恐雪上加霜 中央繼續加大對實體經濟的支援，刺激港股慢慢返回22,000點以上收市。相信在五一長假時，在內地股市休戰及北水停止灌溉下，港股就算有升幅，亦可能是乾升，未能作準，相信要留待下星期二復市後，才能明確。

內地數據不似預期，或多或少是受美國總統特朗普上任後任意推行的關稅政策所累。惟美國不見得很好，股、匯、債陷入三殺困局。

特朗普不斷擾亂全球及美國國內經濟，尤其是正面損害美國金融業累積多年的優勢，若再執迷不悟，最終只會令美國經濟雪上加霜。如情況持續，相信對正在復甦的中國經濟反而有利，而因他的行為經常令人無所適從，令資本市場轉移步伐可能加快，能否持續出現「東升西降」，不妨拭目以待！

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）