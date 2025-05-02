商品分析：甲醇受青睞 期貨交易趨增

隨着愈來愈多企業透過期貨市場對沖日常價格波動風險，甲醇期貨合約作為對沖工具漸贏得青睞。甲醇交易量在去年創下歷史新高，今年初持續攀升。

甲醇是一種結構簡單的醇類化合物，亦是重要的化工原料，其最大需求來自於建材和汽車行業（包括車用塑膠和可降低尾氣排放總量的甲醇燃料）。甲醇的碳效益取決於其製備工藝，其中最環保的甲醇需要以氫氣為原料，並需要採用大量可再生能源生產，或透過大型碳捕捉和封存設施來處理相關排放。此類技術需要大規模發展氫能、可再生能源，以及碳捕捉和封存能力。

價格波動 吸引企業入市 航運業中，愈來愈多企業將甲醇視為重要的燃料來源，這一發展對甲醇生產商無疑是利好。此外，多個工業領域對甲醇交易的興趣亦進一步促進交易活動。

目前，市場的需求是透過交易傳統液態甲醇期貨合約，來對沖整個甲醇供應鏈（包括傳統甲醇和低碳甲醇）的風險。企業通常會利用碳期貨和期權市場管理相關的碳風險敞口，並將其作為甲醇衍生品交易的疊加策略。

能源行業諮詢公司Energex Partners預計，市場對甲醇的需求仍將持續，隨着全球經濟增長，到2040年，傳統甲醇市場規模將從目前的約1.13億噸增至1.7億噸以上。

甲醇市場價格波動再度加劇，正在吸引貿易企業，特別是對大宗商品價格波動敏感的貿易企業入場交易，這一復甦趨勢在歐洲市場尤為明顯。雖然中國市場波動仍處於相對低位，但亞洲和歐洲的甲醇價格走勢均充滿不確定性。這種不確定性源於甲醇作為一種低碳能源的重要作用日益凸顯，吸引更多的工業行業進入市場。

首月未平倉合約破紀錄 期貨市場行情顯示，歐洲甲醇與中國甲醇的價差持續收窄，這既反映市場供應過剩，以及歐洲甲醇生產成本較高，影響需求。天然氣價格上漲，被認為是推動歐洲甲醇生產成本上升的主要因素之一。

2024年，歐洲甲醇期貨即月合約價格在270至440歐元區間波動，而2025年初至2月期間為330至440歐元。亞洲方面，截至2025年2月的過去12個月期間，即月合約期貨結算價波動區間為每公噸280至325美元。資料顯示，歐洲與中國甲醇價差約為每公噸35美元，是自2024年8月以來的最低水平。

乙烯和丙烯（烯烴類化合物）是塑膠、合成纖維及眾多下游石化產品的主要原料。隨着其需求不斷增長，亞洲各地採用甲醇制烯烴工藝的生產廠規模也在不斷擴大。甲醇制烯烴生產廠將煤炭、天然氣或生物質等多種原料製備的甲醇轉化為烯烴。這一增長為中國甲醇期貨市場的交易量提供支持。

今年甲醇市場交易保持強勁，1月中國甲醇期貨日均交易量超過去年同期的4倍。1月份全球甲醇期貨交易量也實現按年翻一番，各品種甲醇期貨合約未平倉量達到創紀錄的1,800份。

在國際海事組織的領導下，航運業已承諾將大幅削減溫室氣體排放，此舉或將豐富海運燃料的種類，並促進新型能效措施的推廣。

海運替代燃料地位提升 歐洲方面，碳排放權交易體系（ETS）與今年1月生效的《歐盟海運燃料條例》並行，預計將有助於在傳統船用燃料（如船用柴油或極低硫燃油）與替代燃料（如生物質燃料、液化天然氣、甲醇、氨）之間營造公平的市場競爭環境。透過對使用高碳排放燃料船隻徵收更高的違規費用，可能會促使更多船東轉向替代燃料以避免成本攀升。現有甲醇期貨預計仍將被作為主要市場基準，其與低碳替代燃料之間的交易將存在碳價差或綠色溢價。

與液化天然氣等較為成熟的市場相比，甲醇和氨等一些替代燃料的應用仍處於早期發展階段。在新加坡，2023年船用甲醇燃料銷量約為300噸，但到2024年已升至1,600噸。生物質甲醇在歐洲也逐漸嶄露頭角，根據歐洲港務局資料，2023年鹿特丹港的生物質甲醇交付量約為700噸。

隨着全球替代能源轉型持續推進，新的需求中心不斷湧現，而風險管理仍是甲醇市場的重要組成要素。這種目標商品的價格持續波動，將促使愈來愈多的企業透過期貨市場來管理價格風險。

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