上年再調低業權成數加快重建

香港老舊失修樓宇林立，新修訂的強制拍賣條例已於去年12月初生效，目的是加快私人業權統一促進重建，解決安全隱患及改善民生。

是次最重大調整為進一步下調申請人持有業權的成數，全港7個有迫切重建需要的指定地區，包括上環及西營盤、灣仔、旺角、油麻地、馬頭角、長沙灣，以及荃灣，強拍門檻按照物業樓齡下調至65%或70%。

樓齡逾70年持65%可申請 位於上述地區以外的非指定區域，建築物樓齡60年或以上但少於70年，強拍門檻為70%。樓齡達到70年或以上，不論任何地區只要業權份數達到65%，即可入稟申請強拍。

此外，過往即使是相連地段，若沒有共用樓梯連接，亦不可採用平均業權份數安排，兩個地段業權必須各自達到門檻才可申請。修例後，相連但沒有共用樓梯舊樓，只要平均業權份數符合要求，即可提出申請。

申請人連同已於2021年完成收購的毗鄰地段，即黃埔街22、22A及24號、必嘉街88、90及90A號舊樓，以合併形式提交申請，平均業權增至約87.5%。

事實上，上述兩個地段屬於相連樓宇，惟沒有共用樓梯連接，未完成收購的黃埔街18至20A號舊樓，由於業權不足八成，原先並不符合強拍資格，在條例修訂後，即時成為首宗受惠個案。

強制拍賣申請門檻