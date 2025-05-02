首4月舊樓強拍申請超去年

兩宗俱為港島物業 料修例難推動收購 政府於去年修訂舊樓強制拍賣條例，部分受惠於新例的地盤，得以推進併購工作，土地審裁處在今年首4個月收到兩宗強拍申請，已超越去年全年僅一宗的低位。不過，業界認為即使修例亦未必對收購活動有太大推動作用，現時經濟大環境仍然疲弱，若全年有5至6宗申請已十分理想。

至於羅便臣道94至96號，以及88號兩個地盤，恒地已分別於2021年及2022年透過強拍統一業權。在新例下，發展商能夠將該兩個已完成收購的地盤，連同上述業權不足七成的舊樓一併申請，令整個申請地段業權份數達到約91.67%。

另一宗同類個案於2月錄得，由財團收購的西營盤第三街151至153號舊樓物業，由兩個地段組成，於1955年落成，樓齡已屆約70年，申請人分別持有約80%及約60%業權，平均持有約70%權益。強拍條例修訂後，因應該物業的地區及樓齡，有關強拍門檻已下調至65%，因而符合申請資格。

強拍申請在修例後雖有再次起動迹象，但自上述西營盤項目過後，已有超過兩個月時間未有新增個案。事實上，樓市向好時，舊樓併購活動相當活躍，2010年樓市起飛，加上當年強拍條例進行首次重大修訂，申請門檻下調至八成，成為發展商加快申請的催化劑，其後於2012年全年更錄得57宗歷史高位，直至2022年，每年申請數字均處於雙位數的較高水平。

近年樓市走下坡，強拍申請數字已直接反映發展商取態，2023年市況急轉直下，當年只收到5宗同類申請，已跌至2004年後最少。不過，低處未算低，去年全年更只有一宗申請個案，最終創出2003年後的21年新低，今年修例後才稍見改善。

業界預期全年接逾5宗 第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，市況不明朗，加上息口高企，發展商併購活動幾近停頓，而強拍條例修訂後所錄得的申請，均屬「砌積木」個案，即是在一個較大型重建項目的範圍內，併購個別舊樓以完成整項收購。

他解釋，這類申請個案早已展開收購工作，現時受惠於修例而取得進展。由於舊樓併購發展時間長、成本較高，發展商在有選擇情況下，會優先競投官地、鐵路或市建局項目，故相信今年餘下時間，難望出現全新併購項目，全年料錄約4至5宗強拍申請。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚亦指出，條例修訂後降低了強拍入場門檻，對發展商展開收購會有幫助，除了下調必要的業權份數比例外，其他細節亦有修改。如過往即使是毗鄰地段，物業亦必須有共用樓梯連接才能合併計算業權，現時放寬後會較容易達到強拍要求。

然而，財團提出申請與否，修例還是其次，主要仍視乎樓市表現而作出決定。去年市況欠佳，故大部分時間均未錄得強拍申請。目前經濟大環境仍未見好轉，認為全年收到5至6宗強拍申請，已是理想水平。

申請強拍的西營盤第三街151至153號舊樓，樓齡約70年。 強制拍賣申請統計 西半山舊樓強拍申請資料 西營盤舊樓強拍申請資料