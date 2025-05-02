信和擲千萬推廣五一長假

「Love in the Sky無人機匯演」由1,288架無人機組成空中燈光秀。

黃金海岸繡球花節吸客 無人機匯演揭序幕 響應政府「無處不旅遊」及「盛事經濟」政策，信和集團旗下商場於五一長假期，積極推廣香港不同地區旅遊資源，包括集團地標屯門黃金海岸首度舉辦大型無人機匯演及繡球花節，以及尖沙咀中港城海豚池平台花園大型音樂會，其中，黃金海岸已於5月1日舉辦1,288架無人機匯演，為長假揭開序幕。

該集團資產管理董事蔡碧林表示，今年首季訪港旅客人次明顯上升，踏入5月份，香港將迎來多項大型活動，相信會進一步吸引旅客來港旅遊，故此，集團旗下商場以逾千萬元推廣費迎接五一長假期，預期5日假期集團商場整體人流按年上升約10%。

市集逾50攤檔美食精品雲集 集團特別於五一長假期在屯門黃金海岸首度舉辦大型無人機匯演及繡球花節，以逾萬朵繡球花為主題打造「黃金海岸繡球花節」主題活動，5月1日已率先推出「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機於黃金海岸一帶上空「繡」麗綻放，位處屯門多個地方均能觀看得到。

黃金海岸商場亦化身繡球花小鎮，在5月1至5日期間特設兩大主題場景，包括長達120米繡球海濱長廊，以及療愈感滿滿的繡球水韻花園。此外，黃金海岸大草坪一連5日亦舉行繡球花節市集，有超過50個特色攤檔進駐，除了售賣多款主題花藝手作產品，當中更有超過20個攤檔售賣人氣美食及特色飲品；同場更設有多元花藝工作坊放題，顧客購買工作坊放題門票即可暢玩多個文創藝術工作坊。

中港城平台花園辦音樂會 另外，尖沙咀中港城海豚池平台花園亦會舉行大型音樂會，至今邀請了超過40個演出單位，讓廣大樂迷近距離欣賞偶像獻唱。不同活動讓市民和旅客一同探索香港不同的打卡點及歡度假期。

同時，集團旗下商場亦推出連串獎賞活動，讓顧客在購物及餐飲均可盡享優惠。由5月1至14日，旗下4大商場屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地及元朗朗壹廣場夥拍AlipayHK及內地支付寶，推出大型推廣活動「信和集團商場5.1狂搶折」，送出超過51,000份王牌禮品、立減券、免費泊車券和其他精選商戶優惠。

另外，即日起S+ REWARDS會員憑指定信用卡於指定商場消費可獲高達2,280元現金券。灣仔利東街於5月1至5日，向會員提供每日最高300元現金折扣券，訪港旅客毋須消費，即可到客戶服務中心換領現金券。5月10日母親節於利東街將舉辦譚木匠親子手繪木梳及迷你油畫工作坊，屆時更有活動大使到訪餐廳為母親送上康乃馨及為家庭拍下即影即有相片，記錄溫馨一刻。