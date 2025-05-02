日央行削經濟通脹預測

日本央行連續兩次按兵不動，是繼今年3月議息後再次維持利率在0.5厘不變，符合市場預期。日央行在聲明提醒，日本經濟增長可能會放緩，包括貿易政策影響的不確定性仍極高，出口和產出或繼續表現疲弱，決定降低當地今明兩年的經濟增長和通脹預測，包括將達成2%目標通脹的時間延遲至2027財年。

Yen兌港元曾跌至5.34算 行長植田和男在會議後解釋，美國的貿易政策不確定性顯著增加，導致日本經濟增長放緩風險提高。即使日本經濟發展目前基本與預期一致，惟一旦關稅政策發生重大轉變，前景預測亦可能轉變。日圓匯率跌幅隨着植田和男發言一直擴大，最多曾挫逾1%，兌每美元曾低見145.05，折合每百日圓兌港元曾見5.34算。

他補充，延後實現2%通脹目標的時間不等於推遲加息，強調價格目標實現在望，維持加息立場。據日央行最新預測，今明兩年當地經濟增長為0.5%及0.7%，低於1月時預估的1.1%及1%，扣除新鮮食品及能源的全國消費者物價指數（CPI）亦由原本2.1%及2.1%，分別改為2.3%及1.8%。

該央行聲明進一步指，隨着最近食品價格如米價上漲，需關注這些上漲可能透過家庭情緒和通脹預期的變化，對整體通脹產生第二輪影響。同時，需密切關注外匯及其他市場變動對日本經濟和物價的影響。有別日圓的弱勢，日本股市做好，日經平均指數收市升1.13%，連升6日。

南韓對美出口上月降6% 另邊廂，南韓上月出口額按年增3.7%，錄582.1億美元，連漲3個月。當中，半導體出口升17.2%至117億美元，創歷年同月新高；汽車出口卻跌3.8%至65億美元；整體對美出口亦降6.8%。