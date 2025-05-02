麥當勞收入純利挫

去季美同店銷售瀉3.6% 5年最甘 美股最大連鎖快餐店麥當勞今年首季業績再次未如市場預期，於截至3月底止一季內，收入及純利雙雙下滑，按年各跌3.45%及3.16%，更重要是，美國本土的同店銷售跌幅急速加劇至3.6%，續創5年最大跌幅。今年表現抗跌的該企美股周四早段曾跌逾2%。

關稅被指影響消費信心 對於美國同店銷售連跌兩季，今年首季更遠遜市場預期的1.4%跌幅，該公司解釋，主要受客流量比去年同期減少所影響。惟外媒卻將矛頭直指美國關稅新政，指新政不但擾亂市場，並引發美國人對就業前景的擔憂，消費者信心大幅下降，導致開業至少一年的餐廳銷售額受累，在美坐擁1.4萬家分店的麥當勞固然首當首衝。

至於麥當勞在國際經營市場的上季同店銷售，亦未能扭轉跌勢，由去年第四季微跌0.1%，進一步擴大至1%。具體來看，全球同店銷售亦按年跌1%，差過預期的跌0.51%及去年第四季的跌0.4%。

行政總裁肯普辛斯基表示，現時消費者正努力應對不確定性，故重申會「提供充滿驚喜的新菜單及超值又美味的佳餚」。

該企首季總收入及純利分別錄得59.56億美元及18.68億美元，同樣差過去年第四季水平；每股盈利2.6美元；每股經調整盈利為2.67美元，市場預期為2.68美元。

Shake Shack多賺逾倍 不過，同樣在美上市的連鎖漢堡包店Shake Shack，首季收入及純利卻見增長。於截至3月26日止一季內，總收入按年升10.46%，純利更狂飆1.08倍，分別錄3.2億美元及424.5萬美元，同店銷售亦微增0.2%，已連升17個季度，但升幅較去年第四季的4.3%大幅放緩，且綜觀各地區的同店銷售增速皆減慢，尤其是東北及紐約市中心曼哈頓區更轉跌2%及4%。

該公司首席財務官Katie Fogertey強調，首季的總收入、餐廳層面利潤和調整後除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）均實現雙位數增長，因此即使與去年第四季相比，總收入及經調整後EBITDA均有所下跌，且也未達分析師預期，但公司美股股價周四早段亦曾漲逾7%。

Shake Shack第二季總收入指引為3.46億至3.53億美元，本季同店銷售有望錄低個位數增長。全年計，總收入指引由此前的14.5億至14.8億美元，改為14億至15億美元，同店銷售增長亦由估計增長約3%，改為低個位數增長的保守預測，而純利指引則維持4,500萬至6,000萬美元不變。

麥當勞美國同店銷售增長