中國芯產業鏈商機龐大

以對華鷹派組成的美國新政府上場不久，火速把英偉達（Nvidia）專供中國的4納米製程「翻閹版」人工智能（AI）晶片H20納入出口管制，可見其追求一劍封喉的狠辣作風，中國掌握半導體技術自主遂愈發緊急。事實上，長年在3,000點附近浮沉的A股，半導體板塊遠比港股豐富，撇除估值可以高得嚇人不說，其技術追趕仍稱得上可觀。

中微並非內地收入最大的半導體生產儀器廠商，深圳上市的北方華創才是，但其產品連台積電都有使用，現年80歲的董事長尹志堯亦是傳奇人物，2004年回國創辦中微之前曾先後效力美國刻蝕機龍頭泛林集團和應用材料，擔任過後者的亞洲總部首席技術官，開發出美國卡中國脖子的技術。如今更為了公司的發展放棄美國籍，避開美國政府對美籍半導體設備技術人員的限制。

攻檢測儀器 對標科磊 乘着半導體國產化浪潮，中微去年收入進一步攀升至90.65億元人民幣，為2018年即上市前一年的55.61倍。它比中芯更上游，技術極為複雜，去年研發開支再升逾七成，連同給予部分客戶折扣優惠拖低毛利率，導致純利倒退。

中微上季收入再按年增長35.4%，比北方華創略慢，但遠勝在華收入跌13.31%的東京電子。中微上季研發投入按年大增90.53%，為收入的31.6%，比率按年升9.14個百分點，扣除非經常項目後按年多賺13.44%。

中微表明「將持續加大研發投入力度」，擬按先進邏輯晶片和高密度存儲記憶體的不同刻蝕需求，開發不同產品。薄膜沉積儀器會全力提升在高端關鍵製程的覆蓋率，並布局第3代半導體，開發氮化鎵（GaN）功率器件應用的MOCVD儀器，碳化硅（SiC）功率器件外延生產儀器之研發工作亦已啟動。

業績公告提到，「光刻機由於波長的限制，先進的微觀結構要靠離子刻蝕和薄膜的組合『二重模板』和『四重模板』工藝技術來加工，刻蝕機和薄膜儀器的重要性不斷提高」，為中微帶來高速增長機會。似乎暗示中國光蝕機被卡脖子，可用刻蝕機和薄膜儀器補短板。

中微對標的不僅是應材和泛林，日後還有美國生產檢測儀器龍頭科磊，事關中微去年開辦「超微公司」，引入多名國際頂尖電子束檢測儀器領域專家和領軍人才，規劃覆蓋多種檢測儀器產品。大和指出，類似科磊的業務短期內不會有收入貢獻。

原本為超微半導體（AMD）封測部門的深圳上市OSAT通富微電子，於2024年年報提到，「市場預估2025年全球先進封裝市場規模比重將會達到51%，首次超越傳統封裝；預計到2028年，先進封裝市場年複合增長率達到10.9%，成為（封裝）增長核心引擎」。

傳統封裝只是把剛造出來的晶片（裸晶）包好，安上接口，先進封裝則是從多方面堆疊晶片，相同面積能做更多工作，加快數據傳輸。儘管台灣的先進封裝優勢在於拿最頂尖的晶片堆疊，內地頂尖製程晶片的供應則受阻，先進封裝仍是提升中國晶片競爭力的重要一環。

資本開支加碼進取 長電稱，除了工業領域外，其餘4大應用去年收入都有雙位數增長，其中運算電子和汽車電子分別按年增長38.1%及20.5%，佔收入16.2%（58.25億元人民幣）及7.9%（28.4億元人民幣）。

公司去年收入規模約為日月光的47%。儘管未有像通富給出「2025年收入增長11%」之類目標，但預告今年會把固定資產投資大舉提升至85億元人民幣，上海汽車電子封測生產基地下半年會正式投產，其產能未來幾年會逐步提高。

長電上季收入按年增速加快至36.44%，運算及汽車更各飆92.9%及66%，整體純利漲五成，反觀日月光封測業務收入增長僅17.49%。不過，日月光財務長董宏思稱，可望拿下AI晶片測試領域50%市佔率，且未見CoWos封裝（通常是頂尖AI晶片所用）需求受損，對AI及相關需求增長很有信心，指引本季封測收入按年增47.5%。

AI晶片：寒武紀扭虧 複製英偉達故事 英偉達（Nvidia）最懼怕的對手是華為，但上海科創板掛牌的人工智能（AI）晶片設計公司寒武紀也許由於被視為「中國版英偉達」，2022年慘遭美國踢入實體清單。

不過，寒武紀歷年燒錢研發開始收成，就算連英偉達的「零頭」都沒有，2024年收入激增65.56%，並實現季度純利，上季更加首度在扣除非經常性項目後也有純利，錄2.75億元人民幣，正孜孜不倦重演英偉達發家的過程。

坊間不時會把寒武紀的產品稱為GPU（圖像處理器），但公司稱其AI晶片為「通用型智能芯（晶）片」，說它比起CPU（中央處理器）和GPU更能匹配和支持AI算法中的關鍵運算操作，於性能和功耗上有顯著優勢。迄今最先進的產品「思元370」採用台積電的7納米製程。

不過，寒武紀推動中國晶片供應自主的角色不僅是晶片本身，亦包括指令集——號稱已對自然語言處理大模型、視頻圖像生成大模型及垂直類大模型的訓練與推理等場景進行重點優化，於編程靈活性、易用性、性能、功耗、面積等方面提升產品競爭力。

比起訓練大模型，推理才是AI變現的重心，寒武紀亦全力開發推理軟件平台，去年於大模型適配、開源生態建設及易用性優化等「取得一定進展」，覆蓋用文字生成文字、圖片、視頻等主流應用場景。

業績報告內另有一點值得留意，就是「助力多所高校開設了基於寒武紀平台的人工智能課程」。這正是英偉達核心競爭力——CUDA之所以能夠制霸全球的第一步，英偉達當年為了推廣重金開發的CUDA，曾經派人去大學授課。

中微早已開發氮化鎵功率器件應用的MOCVD儀器。 半導體國產化代表企業2024年表現