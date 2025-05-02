員工成本增未損日企利潤

日本麥當勞的港產社長高志宇（Thomas Ko）在2月份首次出席業績發布會時也提到，原材料和人工成本等餐廳營運開支今後會持續上漲。適逢日本勞動組合總聯合會（連合）早前公布年度春季勞資薪酬談判（春鬥）的結果，4月起年度加薪幅度再創多年新高，到底會否損害日本上市企業的利潤？

富瑞高級量化策略師Shrikant Kale的答案是「不」。他指出，以2021年3月底止財政年度為基準，東證指數成分企業過去4年薪酬開支累增17.7%，打破市場預期，而且數字已經剔除增聘人手的作用。其中，市值超過100億美元的大企業累計加薪21%，遠勝中小企的10%。

儘管如此，東證成分企業的經營溢利率仍逐步上升，2024年3月底止財年已為7.5%，比3年前多1.8個百分點，2025年3月底止財年有望再升至8.1%；24個板塊當中，18個是毛利率改善提高工資，可見企業有效把多餘經營成本轉化為給員工加薪的資源，經營效益有所改善。

推動通脹 加薪須續強 Kale直言，單靠弱日圓和商品價格上漲，並不能夠實現日本政府提振家庭通脹預期的目標，通脹必須由需求推動，而這一定要員工加薪幅度保持強勁。