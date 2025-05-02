薩莉亞拒加價惹憂 恐乏財力擴張

以SUKIYA為首的牛丼御三家因「不可抗力」因素接連加價，為慳皮特意在澳洲設廠造白汁的平民意式餐廳薩莉亞（Saizerya）過去兩年基本上貫徹了不加價的承諾，讓日本國內客量在截至3月底止年度，連續兩年升19%，可惜這種「開善堂」施恩顧客的經營模式，逐漸受到資本市場質疑。

事實上，薩莉亞上月公布截至2月底止半年業績的同時，下調8月底止全年經營溢利指引，原因是雖然客流和人均消費都超出預期，大米和蔬菜價格高昂令毛利率低於預期，完全是「旺丁唔旺財」。社長松谷秀治今年初仍口硬地重申「沒考慮過因食材漲價而加價」。

SMBC日興證券高級分析師皆川良造指出，人工成本增速加快，薩莉亞已不能再單靠生產流程的改善去彌補，其價位基本上已是全日本最低，理應可以加5至10%。望見中期日本國內業務的經營溢利率不夠1%，基金股東擔心，要是仍這樣低，日後恐怕沒有足夠資源擴充業務。

日本傳媒以「通縮年代用低價吸客，讓持續業務增長」來形容薩莉亞；又說隨着通脹重臨日本，「愈發迫使這位通縮贏家改變戰略」。

內地經營溢利挫22% 然而，薩莉亞於通縮陰霾籠罩的中國內地，並不見得是贏家。截至2月底止兩個財季，廣州、上海、北京同店銷售平均按年倒退10.9%、8.4%、3.4%。

參考業績演示材料上的匯率，上述3座一線城市中期收入共約12.71億元人民幣，按年大致持平，經營溢利約1.58億元人民幣，按年倒退22.43%；反觀本港生意額和經營溢利尚能分別增約3.05%及8.8%，以去年底全港有64間分店推算，每店日均營業額約3.2萬港元。