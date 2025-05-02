吉野家股價跑輸SUKIYA母企

吉野家控股

客量增長呆滯 冀提升服務外闖扭頹勢 港人對日式牛肉飯專門店吉野家和SUKIYA並不陌生，也許覺得差不多，但給投資者的回報可謂天與地。截至周一為止兩年，亦即日本解除入境旅客檢疫要求後兩年，SUKIYA母企善商控股股價反覆累升105.79%，反觀吉野家控股股價僅累升25.11%，跑輸SUKIYA母公司80.68個百分點之多。

截至3月底止年度，日本境內吉野家及SUKIYA月度人均消費按年漲幅平均各為6.9%及7.8%，均較前一年度有所擴大。

兩家連鎖牛丼餐廳都盡力把日本米價飆升，以及日圓貶值帶來的額外美國牛肉進口成本轉嫁予消費者。吉野家上月再調高部分產品售價，大盛牛丼和並盛燒牛肉飯加價逾6%，特盛牛丼和炸雞飯加價逾7%，至於去年中已加價的並盛牛丼則不受影響。而SUKIYA早其一個月上調所有牛丼售價，其中迷你丼漲約10%，其他漲3至6%不等，為4個月再度加價。兩企的通告都提到材料變貴是「長期化」。

可惜，截至3月底止年度，吉野家月均客量按年漲幅僅得0.6%，比前一年度的4.8%顯著放緩，跑輸SUKIYA足足1.9個百分點，似乎之前提出靠炸物突圍的戰略成效不彰。

松屋月均客量漲15%完勝 事實上，去年才進軍本港的松屋更厲害。截至3月底止年度，松屋（整個集團）月度人均消費平均漲幅達到8.2%，高過SUKIYA，亦超過上一年度2.2個百分點，月均客量按年漲幅由7.9%大幅升至15.4%，換言之加價後客流反而更強。

既然如此，松屋亦在上月中加價，比吉野家局部漲價晚兩星期左右，其中牛丼並盛散叫和午餐分別加價至460日圓和580日圓，漲幅為6.97%及5.95%，加價後散叫牛丼仍「掹車邊」平過吉野家和SUKIYA。

這樣的成績令松屋股價過去兩年表現，優於同時經營花丸烏冬的吉野家控股，但仍遠遠落後善商，原因是善商控制經營開支更有一手。儘管毛利率低於松屋和吉野家控股，且業務範圍較廣，兼營經營利潤率更低的濱壽司，但善商營銷及管理費用佔收入比率僅約48%，比其餘兩企低12個百分點。

SUKIYA經營溢利率佔優 SUKIYA分店遠多於吉野家，善商單靠SUKIYA收入都多過全家吉野家控股，截至去年12月底9個月，全球SUKIYA經營溢利率升1.98個百分點至9.09%，遠勝吉野家及松屋。

摩根士丹利分析師新井勝己評論，SUKIYA最新一次加價行動有望完全抵銷米價上漲的影響，牛丼並盛仍略為平過吉野家，應該不會損害客流。大阪王將母公司Eat & Holdings早前的季績公告提到，日本打工仔加薪與旅客蜂擁訪日令日本經濟緩步復甦，問題是日本財金官員渴望已久的再通脹，也令國民個人消費難望有大幅增長。

慘成「牛丼御三家」股價最弱的吉野家，預期截至明年2月底止2026年（本）財年純利回升約10%，但仍較去年2024財年低一大截。吸客對策包括增加用平板電腦點餐的分店、延長營業時間，以及在更多分店供應「Atsushiro」，其對應漢字應為「熱白」，亦即比通常更熱的白飯，也許想用更「暖笠笠」的白飯為食客帶來情緒價值。

另一招是把咖喱雞肉鍋等變成預製包裝食品。此外，集團擬加緊拓展海外，主打加州、大中華和東南亞。

善商控股 松屋食品控股 日本牛丼御三家比併