高通本季生意指引遜預期

開發智能手機晶片的高通（Qualcomm）預計，截至6月底止本財政季度，收入介乎99億至107億美元，以中間值103億美元計算，按年增長9.65%，可惜就是比市場預期差一點點，股價周四早段即瀉最多9.15%。

上季經調整純利增14% 財務總監帕爾基瓦拉表示，上述指引只是按照關稅戰目前戰況而定，隨時有變，始終局勢轉變可以來得很快，又強調雖然關稅戰對需求的影響難以預測，但暫時看，直接衝擊較小。行政總裁艾蒙表示，要安度目前的宏觀經濟和國際貿易格局，就是繼續專注技術、客戶關係和營運效率。

高通截至3月底止的上財季業績其實對辦，收入按年增長16.93%至109.79億美元，經調整純利按年增長14.88%至31.72億美元。

期內，QCT部門（直接販售自家晶片）收入按年增長17.97%至94.69億美元，抵銷QTL業務（授權）幾乎無增長的影響。當中，手機晶片生意額按年增長12.11%至69.29億美元，汽車晶片銷售額按年增長59.03%至9.59億美元，IoT（物聯網）晶片收入按年增長27.19%至15.81億美元。

展望本季，QCT收入將介乎87億至93億美元，以中間值計按年增長11.53%，反而面對蘋果公司（Apple Inc.）逐漸在iPhone轉用自家晶片的QTL，收入最多或跌9.66%至11.5億美元，最樂觀則升6.04%至13.5億美元。