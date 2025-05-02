美科技巨頭谷AI投資

Meta資本開支預算添83% 微軟：數據中心不足 人工智能（AI）儼然已成為軍備競賽。正當DeepSeek橫空出世令外界廣泛質疑開發AI是否還需要像之前那樣燒錢，亟欲成為「AI領袖」的Facebook母公司Meta反而把今年資本開支預算由原先的600億至640億美元，調高到640億至720億美元，亦即今年投資加碼最多83%，折合約5,616億港元，刺激一眾AI晶片股做好。

要留意，Meta不僅是為了支持AI事業而追加投資數碼中心，也是預期基礎建設硬件（如伺服器）成本上漲，指供應商的供應鏈遍布全球，諸國與美國洽談新的貿易協議期間有很多不確定性，期望改良供應鏈去減輕貿易格局洗牌的衝擊。

跟Meta同屬「美股七雄」、同樣大舉興建數據中心的微軟也公布季績。財務總監候活表示，2026財政年度（2025年7月至2026年6月）的資本開支不會減少，純粹是增速降低，更側重於晶片之類年期較短的資產，直言數據中心仍不敷應用，或許比原先所想持續更長時間。

AI晶片股早段做好 單從現金流角度，微軟上季資本開支已高達167.45億美元，計及金融租賃資產更是214億美元，按年升52.85%，雖然漲幅比起Meta已相對「保守」。

然而，AI板塊今年股價表現不濟，一大原因是微軟等巨頭近日屢次被傳煞停個別數據中心項目。微軟行政總裁納德拉表示，公司一向都會調整AI數據中心的建設計劃，是近季才引起投資界關注而已。

Meta今次大舉加碼投資是否預示AI產業鏈未來的生意被透支，尚待觀察。搭載英偉達（Nvidia）晶片開發AI伺服器的美超微電腦（SuperMicro）日前下調今年首季業績指引，新的收入指引比原先下限還要低8%，已把投資者「嚇餐懵」。

但綜合微軟的說法，市場似乎暫時相信AI設備投資短期內不會縮水，英偉達股價周四早段曾升4.73%，同業博通（Broadcom）及超微半導體（AMD）分別揚3.8%及2.46%，AI伺服器廠商惠普企業（HPE）亦升2.95%。摩根大通評論，未見AI伺服器需求倒退，SuperMicro下調收入指引更多只是影響自身信譽而已。

微軟雲計算收入強勁 不過，「大撒幣」的回報如何才是市場更擔心的事，所幸微軟季績尚算「交到貨」。市場最關心的Azure雲計算部門收入上季按年增速回升至33%，撇除匯率變動增35%，勝預期，並指AI的貢獻為16個百分點，大過之前一季，指引今季該部門的收入按年增速按固定匯率升34至35%，同勝預期，刺激公司股價周四早段曾飆10.55%。

Meta廣告業務現挑戰 Meta收入則幾乎全部來自與宏觀經濟高度相關的廣告業務，但本季總收入指引425億至455億美元，以中間值計按年升12.61%，並未令市場失望，且上季業績也勝預期，股價曾升8%。財務總監Susan Li承認，一些亞洲的電商，以及中國的遊戲企業減少在Meta投放廣告。

Meta行政總裁朱克伯格表示，目前會集中精力開發協助企業從事客戶管理和銷售的AI智能體（Agentic AI），並會繼續研發AI眼鏡等搭載AI的設備，又強調Meta AI程式有大量變現機會。

Meta上季業績概覽 微軟上季業績概覽