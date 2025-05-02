渣打續看好比特幣年底衝20萬美元

美國金融市場愈發動盪，加上經濟前景悲觀、政策充滿不確定性，投資者開始尋找美元資產的替代，相當一部分的資金流入加密貨幣市場。渣打銀行數碼資產研究主管Geoffrey Kendrick重申其看好加密幣的立場，維持比特幣（Bitcoin）今年底達到20萬美元的目標預測，並料2028年時將升至50萬美元。

瑞波幣或受惠ETF准發行 Kendrick表示，比特幣是對沖私營經濟和政府「系統性風險」的避險工具，其去中心化的特質是價格具備韌性的主要原因。舉例而言，2023年硅谷銀行（SVB）倒閉，以及最近美國國債遭拋售的期間，比特幣都充當對沖角色。

另外，如無重大風險事件，比特幣的價格走勢通常與主要科技股同步，但其投資邏輯會隨時間演變，支持比特幣在多元化投資組合中的多重角色。長遠來看，他覺得宏觀經濟壓力與系統性風險將成為未來升勢動力。

二線加密貨幣方面，他亦看好瑞波幣（XRP），預測今年底可升至5.5美元，到2028年底觸及12.5美元，理據包括監管明朗化、流通更廣泛，以及支付和資產代幣化方面應用與日俱增。

未來升勢的主要催化劑之一，是預期美國將在第三季度批准現貨瑞波幣交易所買賣基金（ETF）發行。Kendrick估計，這可能在首年內帶來40億至80億美元的資金流入。瑞波幣的核心應用是促進跨幣支付，在穩定幣及其他加密資產交易不斷增長的背景下，將令瑞波幣發揮關鍵作用。

金價料回吐 期油受制增產 比特幣昨曾升2.75%，每枚報96,753美元，加密幣「二哥」以太幣則升3.54%，每枚報1,858.18美元。獨立外匯商品分析師盧楚仁相信，比特幣本月可看高一線，於9萬至10萬美元區間上落。同樣是由於美國金融市場持續回穩，避險情緒降溫下，金價有機會進一步回吐，預計本月每安士於3,100至3,400美元區間反覆上落。

油價方面，盧稱，關稅戰令環球經濟元氣大傷，加上石油輸出國組織及盟國（OPEC+）有意在本月或下月增加產量，預計油價在5月仍繼續反覆向下，紐約期油或在每桶55至66美元之間游走。