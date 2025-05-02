比亞迪海外銷量上月飆九成

比亞迪4月份的總銷售達38萬輛，按年增加21.33%，按月升0.71%，增幅明顯較3月有所收窄，分別少3.44個百分點及16.19個百分點。當中，純電動乘用車銷量19.57萬輛，按年升45.57%，上季是銷售增長主力的插電式混合動力車，反而跌0.4%至近17.69萬輛。公司似乎已留意到銷售增長速度開始放慢迹象，上月產量按月減少2.53%至38.5萬輛，但按年仍增15.27%。