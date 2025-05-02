比亞迪海外銷量上月飆九成
新能源汽車是關稅戰一大戰場，但早已明言短期內不打算進入加拿大和美國市場的比亞迪股份(01211)，其上月海外銷量按年大增92.84%至約7.9萬輛，按月升8.75%，連續5個月錄得增長。
比亞迪4月份的總銷售達38萬輛，按年增加21.33%，按月升0.71%，增幅明顯較3月有所收窄，分別少3.44個百分點及16.19個百分點。當中，純電動乘用車銷量19.57萬輛，按年升45.57%，上季是銷售增長主力的插電式混合動力車，反而跌0.4%至近17.69萬輛。公司似乎已留意到銷售增長速度開始放慢迹象，上月產量按月減少2.53%至38.5萬輛，但按年仍增15.27%。
另一藍籌車企吉利汽車(00175)公布，4月汽車出口按年跌36.7%至2.41萬輛，拖累首4個月出口跌約10%。然而，集團4月總銷量按年仍升52.74%至23.41萬輛；新能源品牌極氪銷量1.37萬輛，按年跌14.68%；領克銷量近2.76萬輛，按年增加47.32%。
小米交車量按月略跌
小米集團(01810)董事長雷軍則公布，小米汽車4月交付量超過2.8萬輛，比3月的逾2.9萬輛略有減少。另他透露，旗下跑車SU7 Ultra雙風道前艙蓋版已陸續交付。
小米汽車門店方面，雷氏指，4月新增34間，累計已有269間門店，位於74個城市，服務網點則已有132個，覆蓋79城市，同時預告5月計劃新增29間門店，並將覆蓋宜昌、蕪湖、咸陽、衢州、九江、大理、撫州、揭陽等8個城市。
另一邊廂，通用汽車（GM）預告，汽車關稅的衝擊為40億至50億美元，連同中國業務有盈利等預測，把今年經調整經營溢利指引由137億至157億美元，降到100億至125億美元。公司期望與政府保持密切溝通。
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