內地百城新盤價年漲2.5% 二手跌幅擴

內地樓市漸見起色，房地產研究機構中指研究院報告顯示，受部分城市優質項目入市帶動，4月份百城新樓均價每方米約1.67萬元（人民幣‧下同），價格按月微漲0.14%，按年升2.5%。

各地分化格局料延續 分析預計，在房地產供需兩端政策持續發力、優質住房供應增加帶動下，5月核心城市樓市有望保持修復，可是分化格局將會延續。

上月杭州一手樓價按月升幅最大，達0.95%，均價每方米約3.01萬元；均價最貴的是上海，每方米逾5.79萬元，按月升0.61%。

然而，因應部分城市取消限售，二手樓供應增加，令價格受壓，上月二手樓均價每方米約1.38萬元，按月跌幅擴大0.1個百分點至0.69%，連跌兩個月，按年挫7.23%，反映「減價求售」仍是二手市場主流。

不過，百強房企首4個月拿地總額達3,608億元，按年增長26.6%，惟較首3個月增幅30.6%減少4個百分點。儘管深圳一幅黃金商住綜合地皮突然取消拍賣，4月份熱點城市的土地拍賣氣氛熱熾，22城首4個月住宅用地土地出讓金額按年升超過四成，顯示房企對優質地皮的激烈爭奪，以及核心區域的土地價值。