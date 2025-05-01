商品分析：金價續受兩利好因素驅動

在4月份美國啟動貿易戰以來，市場對美元資產開始失去信心，同時亦憂慮美國經濟下行及通脹升溫風險，預期短期難以恢復市場信心，資金流入金市避險，凸顯黃金的抗通脹及保值功能，推動國際金價創新高，相信未來各國央行增持黃金將成為大方向，投資需求增加將有助支持金價後市走勢。

國家外匯管理局資料顯示，截至3月底，內地的外匯儲備規模為3.24萬億美元，而黃金儲備達到7,370萬安士。不過，目前黃金儲備在內地儲備資產中佔比不足一成，明顯低於全球平均的15%水平，因此內地未來仍有增持黃金作為國際儲備的空間，而增加黃金資產佔比將有利於儲備多元化，紓緩美元貶值導致金融資產價值下跌的風險。同時，中國人民銀行增持黃金可增強主權貨幣的信用，有助推進人民幣國際化進程。

另外，中國黃金協會公布今年首季內地黃金產量按年上升1.5%至87.2噸，消費量按年下跌6%至290.5噸，其中黃金首飾消費量按年減少26.9%至134.5噸，主因金價上漲遏抑黃金首飾的消費需求，但基於黃金的保值功能，令投資需求大幅增加，推動金條及金幣消費量按年增加29.8%至138噸。首季內地黃金交易所買賣基（ETF）持倉按年增長327.7%，至3月底內地黃金ETF持有量為138.2噸，反映黃金的吸引力不斷提升。

環球央行避險需求未減 由於關稅戰將引發全球經濟出現衰退或滯脹風險，而央行增持黃金可應對經濟下行、滯脹、美元貶值導致金融資產價值下跌的情況。根據世界黃金協會數據，全球央行自2010年開始已連續15年淨增持黃金儲備，其中新興經濟體的央行總資產中黃金儲備增長空間更大，有機會成為未來支持金價的主要動力。

今年以來，現貨金價反覆向上，預期可受惠央行增持及投資需求增長，金價有望續創新高。

獨立股評人 陳鳳珠