二手消息：藍籌盤上月交投挫33% 映灣園插最甘

4月部分大型二手屋苑概況

樓市焦點落入一手新盤，加上受到關稅戰影響，二手交投顯著放緩。代理指出，上月10大屋苑買賣共錄約158宗，按月大減約33.1%。期內佔8個屋苑交投下跌，以東涌映灣園急跌約72.2%最慘淡。

中原曹嘉華指出，該屋苑市況呆滯，上半月更一度未聞成交，最終全月只錄5宗買賣。至於放盤較實在的業主，願意提供較大議價空間，該項目上月平均呎價約9,576元，亦按月下跌約2.6%。

康怡開6單 太古城跌價7.6% 市區屋苑當中，以鰂魚涌康怡花園交投跌幅最大，該行楊文傑表示，該盤上月只錄約6宗成交，按月急挫約62.5%。同區太古城則為呎價跌勢最顯著的屋苑，而交投量亦挫約10.3%。該公司趙鴻運表示，項目4月錄26宗買賣，但由於3月有不少海景大單位成交呎價較高，故上月平均呎價大跌約7.6%，報約14,033元。

其他交投下跌的二手樓盤，還有沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城，按月跌幅約16.7至53.3%。

樓價亦持續向下，元朗區近日錄多宗大幅損手買賣，區內瑧頤更有銀主盤錄屋苑最大貶幅。美聯翟安暉稱，項目低層B6室，實用面積約325方呎，獲投資客以308萬元承接，呎價約9,477元。單位2020年購入價約552萬元，至今約5年大幅跌價約244萬元，跌幅約44.2%。

Genova蝕336萬 尚築輸28% 利嘉閣鄧啟林稱，同區錦田北PARK YOHO Genova第29座高層B室套三房，成交價約885萬元，呎價約9,455元。原業主2017年11月至今帳面損失約336萬元或約27.5%。消息稱，元朗尚築中層18室，實用面積約243方呎，新近以約218萬元售出，呎價約8,971元，單位約10年貶值跌幅約28.8%。

此外，中原胡耀祖表示，馬鞍山Silversands第5B座低層B室，實用面積約455方呎，以600萬元兩房新低價易手，呎價約13,187元。一手業主持貨約4年帳面勁蝕約312萬元，蝕幅約34.2%。