啟德新盤季內搶推
花語海首兩期獲批預售 共涉723伙
市區全新盤登場，長實集團(01113)發展的啟德承豐道16號項目，昨日公布命名為花語海，標誌正式啟動軟銷攻勢。項目首兩期均已獲批預售樓花同意書，共涉723伙，預計今季內推售。同時，內地五一長假期展開，多個餘貨盤推出各種優惠，冀刺激貨尾銷情。
花語海分3期發展，共提供1,005伙。長實集團執行董事趙國雄表示，項目第2期最新亦已獲批預售。該盤會緊貼市場定價，目前該區向維港的單位呎價約3萬至4萬元。他相信，關稅戰將於幾個月內塵埃落定，料本港地產市場會隨着經濟穩定發展。
該公司營業部首席經理郭子威稱，樓盤貼近都會公園及啟德體育園，部分單位可享海景。該公司營業經理詹勳榮指，項目第1及2期主打兩房及三房單位，樓書及示範單位已準備就緒，會陸續展開香港及內地的推廣宣傳工作。
同樣位於啟德跑道區，由恒基地產(00012)等6大發展商合作的天瀧，昨日招標售出7座12樓B室，為實用面積1,173方呎四房戶，成交價4,090萬元，呎價約34,868元。
傲寓17伙增折扣優惠
貨尾盤多管齊下吸客。其士國際(00025)與市建局合作的旺角傲寓，新近修訂價單，下調17伙單位定價，同時將折扣率擴大至最高40%，續為指定單位送贈家具。
其士集團銷售及市場部經理曾家進表示，該批單位經調整後折實價為453.6萬至539萬元，折實呎價15,120元起。售價及呎價最低為23樓D室，開放式間隔，實用面積300方呎。一房折實入場費514.6萬元。
滙都尚餘9單位待售
新界西北樓盤獲上車客捧場。泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都，於4月共售出80伙，套現近4億元。最新售出第5座12樓B01室兩房連天台戶，實用面積443方呎，以527.96萬元成交，呎價約11,918元。項目兩期共提供1,025伙，僅尚餘最後9伙待售。
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，昨再錄兩宗成交，有年輕上車客斥396.53萬元購入兩房戶，以實用面積477方呎計，呎價約8,313元。
蔚藍東岸推現金回贈
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，最新推出限時現金回贈優惠。該公司營銷及市務總監黃少鴻稱，由今日至5月15日期間，凡購買指定單位的買家，視乎戶型可獲介乎3萬至8萬元的現金回贈。同時，經4大代理轉介選購項目一手單位的現有住戶，可獲贈價值約一萬元的購物禮券。
會德豐地產的啟德MONACO MARINE及鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，亦推出「買車位送電車」限時優惠。即日起購買項目指定車位買家，可獲贈電動車一部，車位入場價約255萬元，首階段每個項目設5個名額。
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