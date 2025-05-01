啟德新盤季內搶推

花語海分3期發展，共提供1,005伙。長實集團執行董事趙國雄表示，項目第2期最新亦已獲批預售。該盤會緊貼市場定價，目前該區向維港的單位呎價約3萬至4萬元。他相信，關稅戰將於幾個月內塵埃落定，料本港地產市場會隨着經濟穩定發展。

該公司營業部首席經理郭子威稱，樓盤貼近都會公園及啟德體育園，部分單位可享海景。該公司營業經理詹勳榮指，項目第1及2期主打兩房及三房單位，樓書及示範單位已準備就緒，會陸續展開香港及內地的推廣宣傳工作。

其士集團銷售及市場部經理曾家進表示，該批單位經調整後折實價為453.6萬至539萬元，折實呎價15,120元起。售價及呎價最低為23樓D室，開放式間隔，實用面積300方呎。一房折實入場費514.6萬元。

會德豐地產的啟德MONACO MARINE及鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，亦推出「買車位送電車」限時優惠。即日起購買項目指定車位買家，可獲贈電動車一部，車位入場價約255萬元，首階段每個項目設5個名額。

花語海第1期及2期基本資料 黃少鴻（右三）稱，蔚藍東岸已累售458伙，套現逾41億元。 曾家進預期，傲寓推出新優惠後，可繼續帶動銷情。 洪水橋滙都兩期項目預計關鍵日期為今年6月。