●保險業監管局歡迎由鼎睿再保險發行總額為5,000萬美元（約3.9億港元）的巨災債券，範圍涵蓋中國、日本和印度地震風險，以及日本颱風風險。自2021年專屬規管制度及資助先導計劃推出以來，至今於香港發行的保險相連證券總額約8億美元，該計劃獲延長3年至2028年。