簡訊一覽
●新加坡淡馬錫於上周五在場內減持信達生物(01801)304.85萬股，每股均價約51.98元，持股量由7.14%降至6.96%。
●濰柴動力(02338)於上周四被Pzena Investment Management於場內減持363.2萬股，每股均價約15.21元，持股量由9.03%降至8.84%。
●第一拖拉機(00038)於上周四被富達於場內增持66.2萬股，每股均價約5.81元，持股量由6.93%增至7.1%。
●浙江滬杭甬(00576)今年首季溢利14.79億元人民幣，按年升6.14%。
●北京首都機場(00694)今年首季淨虧損1.25億元人民幣，去年同期淨虧損1.49億元人民幣。
●中國再保險(01508)今年首季保險業務收入536.04億元人民幣，按年升7%；淨利潤35.08億元人民幣，按年升1.55倍。
●中教控股(00839)截至2月底止半年股東應佔經調整淨利潤10.48億元人民幣，按年跌4.02%；淨利潤9.67億元人民幣，按年跌9.71%，不派息。
●中國音數協遊戲工委公布，首季內地遊戲市場收入857.04億元人民幣，按年增17.99%，按季則跌1.21%。期內，內地移動遊戲市場實際銷售收入636.26億元人民幣，按年增20.29%，按季則跌2.18%。
●保險業監管局歡迎由鼎睿再保險發行總額為5,000萬美元（約3.9億港元）的巨災債券，範圍涵蓋中國、日本和印度地震風險，以及日本颱風風險。自2021年專屬規管制度及資助先導計劃推出以來，至今於香港發行的保險相連證券總額約8億美元，該計劃獲延長3年至2028年。
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