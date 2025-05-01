日股5連升累漲半成

日本股市5連升，除了因為中美貿易摩擦之下資金避險，亦有部分投資者提前押注日本央行今天不加息。日經平均指數昨日升205點或0.5%，至幾近全日高位36,045點收市，5日累漲5.3%；東證指數昨亦漲0.6%至2,667點。

日零售月降1.2%遜色 反觀日本最新經濟數據其實不佳，3月季調後零售銷售按月減少1.2%，較市場預期的降0.7%更差。3月工業產出月率初值為負1.1%，不但由前值的升2.3%轉向，也遜市場預期的負0.4%。普徠仕在上述數據出爐前已表示，鑑於經濟增長前景仍然不明朗，預計日本央行將在今天會議上維持利率不變。

安聯投資亦料日央行凍息，但維持未來加息的傾向。雖然通脹依然高企，但由於多種特殊因素，例如大米價格異常飆升，使通脹前景變得難以評估。

南韓昨日公布的3月季調後工業產出按月顯著上升2.9%，並高於預期的升0.4，或因關稅問題，出入口商提前出貨所致。

泰減息 下調經濟預測 至於近期旅客大減的泰國，一如市場預期減息四分之一厘，至1.75厘。泰央行基於貿易戰及遊客減少等因素，將今年經濟增長由2月時預測略高於2.5%，下調至2%；如果貿易戰升級，或將減慢至1.3%左右。

澳洲第一季度通脹率按年升2.4%，雖然與前值持平，但高於市場預期0.1個百分點。分析認為，由於核心通脹年率從上季度的3.3%放緩至2.9%，加上貿易戰的不確定，本月20日澳央行仍有機會減息。

台灣昨公布首季生產總值（GDP）增長5.37%，較2月預測增加1.91個百分點，並創4個季度以來新高，主要因商品出口及資本形成表現優於預期，其中企業的擴增投資帶動資本形成實際增長14.72%，較預測大增8.31個百分點。