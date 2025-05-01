瑞銀去季賺131億超預期

歐洲多間大型銀行業績向好。瑞銀（UBS）在截至今年3月底的首季，純利達16.92億美元（約131.97億港元），大幅高於市場預期的平均13億美元，主要受惠於投資銀行業務營收創紀錄地按年增長32%至25億美元，有助抵銷淨利息收入下降16%至16.29億美元的影響。

行政總裁安思杰表示，隨着市場和宏觀經濟前景的不確定性加劇，該行將繼續專注於支持客戶、實現財務目標，並成為其服務社區的經濟增長引擎。

英國巴克萊行政總裁C.S. Venkatakrishnan亦預計，美國的貿易政策將導致市場相當大的波動，該行已為一系列情況做好準備，包括如何應對英國或美國的經濟放緩。該行首季稅前盈利按年增長19%至27.19億英鎊（約225.82億港元），高於市場預期的24.9億英鎊。與瑞銀相似，都是主要受惠於投行收入增長16%至38.73億英鎊。

德經調整GDP連續7季收縮 然而，歐洲多項經濟數據難言向好。歐元區最大經濟體德國，其首季國內生產總值（GDP）經工作日調整後的初值按年為負0.2%，雖然符預期，但經已是連續7個季度收縮。德國3月實際零售銷售按年升0.3%，顯著低於前值的升0.5%和預測的升2.4%。4月季調後失業率雖然符預期 ，但維持於6.3%的高位。

法國首季GDP按年升0.8%，與前值持平，高於預期的0.7%。但3月家庭消費支出按年減少1.5%，遜預期的減少0.4%。4月通脹按年升0.8%，高於預期的升0.6%。歐元區第一季GDP初值升1.2%，與前值持平，優於預期0.1個百分點。分析員指，歐洲經濟回復乏力，部分國家更有機會陷入滯漲。

加拿大2月GDP按月跌0.2%，遜市場預期的持平，也低於前值的升0.4%。主要因為採礦、石油天然氣提煉，以及建築業產出減少較多所致。