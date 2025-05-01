福士首季稅前盈利挫40% 利潤率急降

歐美傳統汽車企業因電動化發展步伐相對落後，繼續捱打。其中，德國福士汽車（Volkswagen，內地稱為大眾汽車）公布今年首季稅前盈利按年大跌40%至31億歐元，因製造成本上升打擊利潤率，期內經營利潤率從6%降至僅3.7%。

福士維持業績指引不變，但承認銷售增長最多5%的預測並未考慮到美國關稅的影響。公司最新預計，經營銷售回報率將處於5.5至6.5%目標範圍的較低水平，營業利潤、淨現金流和淨流動性均將降至年度預測區間低端，因受貿易壁壘增加、競爭加劇和排放法規影響。首席財務官Arno Antlitz在聲明中稱，公司需要確保具有競爭力的成本結構，同時提供強大的汽車產品，這樣才能在瞬息萬變的世界中保持成功。

Stellantis收入減 撤全年指引 另一歐洲車企、持有Jeep、Dodge、Fiat、Chrysler及Peugeot等品牌的Stellantis公布，今年首季淨收入按年下跌14%至358億歐元，受累於付運量減少，以及不利的產品組合與定價，但略高於市場預期的354億歐元。季內，合併出貨量下降9%至121.7萬輛，反映北美生產有所減少。Stellantis表示，由於對美國總統特朗普貿易政策帶來不確定性，公司將撤回全年財務指引。

法拉第未來宣布，與某企業客戶簽訂首份FX Super One預購協議，涉及1,000輛純電動MPV（多用途車）。FX Super One為法拉第未來旗下品牌Faraday X的首款車型，計劃於今年6月正式發布。近期法拉第未來完成4,100萬美元新增現金融資，用於推動業務增長、FX品牌發展及關鍵戰略項目執行，以實現今年底FX首輛車下線目標。消息指該企擬啟動第二款車型項目，對標豐田RAV4等汽車產品。