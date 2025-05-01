華為供應超級電腦系統 替代英偉達

繼美國一再收緊英偉達（Nvidia）的高級人工智能（AI）晶片對中國的出口後，華為正在努力填補空缺，向內地企業供應名CloudMatrix超級電腦系統，並且已經售出了超過10套CloudMatrix 384系統，作為英偉達NVL72超級電腦的國產替代方案。

消息指，華為向內地的客戶表示，其CloudMatrix系統在運算能力與記憶體方面，均顯著優於由多塊英偉達GB200晶片組合起來的NVL72。華為目前主推的CloudMatrix 384據報採用了自家昇騰910C晶片。雖然單一晶片的性能比不上GB200，但透過大量晶片組合堆砌，並採用其名為「超級節點」的技術，以光學方式連結所有處理器，從而大幅提升整體性能。

DeepSeek發布新模型 不過，由於使用更多晶片，CloudMatrix 384成本明顯較高。另外，由於CloudMatrix晶片較多，耗電量明顯較高，導致電費成本增加，且華為的軟件系統亦比英偉達的CUDA系統要花費更多人力。

中國AI大模型DeepSeek昨於AI開源社區Hugging Face發布一個名為DeepSeek-Prover-V2-671B的新模型，據講使用了更高效的safetensors文件格式，並支持多種計算精度，方便模型更快、更省資源地訓練和部署，參數達6,710億，或為去年發布的Prover-V1.5數學模型升級版本。

不過，為規範AI服務和應用，內地中央網信辦近日印發通知，在全國範疇內部署開展為期3個月的「清朗‧整治AI技術濫用」行動。

另一方面，美國政府據報擬將晶片出口管制用為貿易判談籌碼，意味着不再用今年初公布的「三級制」模式限制出口。

另寒武紀宣布募資不超過49.8億元人民幣，用於面向大模型的晶片及軟件平台項目及補充流動資金。