美經濟3年首倒退

上季GDP跌0.3% 道指曾瀉781點 特朗普2.0開局欠佳。美國商務部公布，今年首季當地國內生產總值（GDP）以年率計按季倒退0.3%，表現遠差過市場預期，亦是2022年首季以來再次錄得收縮。反映整體居民消費表現的實際個人消費開支（PCE）於首季增長1.8%，好過預期，相信部分原因是消費者趕在美國總統特朗普宣布關稅措施前，「預防式消費」並大舉囤貨。

從分項數據來看，經濟倒退的最大因素來自淨出口惡化，該分項直接對GDP產生4.83個百分點的負面影響，惟相當大部分被私人本地投資（貢獻了3.6個百分點）所抵銷。這些數據亦符合關稅措施公布前的整體經濟活動趨勢，即大量企業因為擔心關稅而提前進口貨物，導致淨出口赤字加劇；同時庫存上升亦以私人本地投資的方式反映在GDP的變化上。

美3月PCE物價升2.3% 換言之，儘管美國經濟相隔3年再次出現萎縮，但更多是因為關稅不確定性帶來的短暫影響。當然，假如影響持續或者關稅戰進一步升級，則有機會導致經濟連續多季收縮，陷入衰退之中。

特朗普在數據出爐後火速把責任推在拜登身上，指上季經濟轉差與關稅無關，強調隨着破紀錄地多的企業進入美國，國家自會繁榮，但首先要擺脫拜登的陰影。

另外，聯儲局最重視的通脹指標——3月PCE物價指數按年升2.3%，高過預期；撇除食品及能源後的核心PCE物價指數升2.6%，符合預期。就業數據方面，經常與官方非農就業數據有極大出入的ADP私人就業職位，於4月份增長6.2萬個，遠差過市場預期的11.5萬個。

數據公布後，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注下周減息機率為7.8%，6月份減息的機率則為64.7%。

美股3大指數周三早段受壓，道指再失守4萬點大關，曾跌781點，報39,745點；標指曾跌127點，報5,433點；納指曾跌501點，報16,959點。美國10年期國債孳息率曾抽升至4.232厘，惟其後回落；美匯指數於99至99.5之間波動徘徊。

麥樸思轉揸95%現金 消息指，白宮經濟顧問委員會主席米蘭早前與對沖基金和華爾街投行會晤，據報他並無特別安撫與會者對關稅戰掀起市場波動的憂慮，指關稅對美國消費者的衝擊小於對外國，可謂「幫倒忙」，但亦有人對政府減稅和放寬監管的部署感到鼓舞。

「新興市場之父」麥樸思相信，特朗普會有所調整，美股今年底前會從現水平回升，但透露暫時把95%的資金調去現金，應該不會持續超過4個月。他認為，特朗普很想以印度取代中國，但如果中國政府對貿易和內需的政策取態有重大轉變，就會非常看好中國。

就之前有傳蘋果公司（Apple Inc.）有意把供應至美國的iPhone，改為全部由印度廠房生產，富瑞指，要靠印度在數年內建立完整生產線是「不切實際」，因印度目前不具備生產高級款Pro及Pro Max的能力，要滿足美國市場每年3,600萬至3,900萬部的需求極為困難。南韓三星電子則透露，為減輕關稅影響，考慮把手機、平板電腦等生產線遷至低關稅地區。

美國近年GDP表現