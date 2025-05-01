大戶撐金價特朗普任內闖六千關

由於美國總統特朗普不斷強調快落實部分國家的貿易協議，避險資產黃金亦回吐至每安士3,300美元樓下。不過，市場對於金價後市仍抱樂觀看法，個別推測更預計特朗普主政美國下，金價將挑戰6,000美元大關。

美國環球投資公司（U.S. Global Investors）首席執行官兼首席投資官Frank Holmes近日受訪時表示，金價滯後於全球貨幣供應量的激增，當觀察全球廣義貨幣（M2）增長，尤其二十國集團（G20）國家中最主要的10個國家時，預計在特朗普第二任期內，由於更嚴格的關稅政策可能削弱美元，金價可能會上漲至6,000美元。

有「沽神」之稱的著名對沖基金經理普爾遜（John Paulson）在接受外媒訪問時也預期，金價在3年內有望升至近5,000美元，主要是俄羅斯境外資產遭西方凍結，反映只有實金是安全，且貿易戰引發不明朗，削弱外界對美元信心，並料中國等各國央行會繼續增持黃金。法國外貿銀行則認為，任何地緣政治新衝突有可能推動金價升至4,000美元。