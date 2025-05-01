百勝中國純利按季飆1.5倍 派息多五成
今年中國大力提振消費，內需股首季業績亦對辦。百勝中國(09987)上季純利按年穩增1.74%至2.92億美元，按季更狂飆1.53倍，旗下兩大餐廳肯德基和必勝客（Pizza Hut）核心經營利潤無論按年或按季均見增長，且整體餐廳利潤率按年擴大一個百分點至18.6%，季度股息亦比去年同期增五成至每股24美仙（約1.87港元）。集團重申，今年門店擴張目標維持不變，但經調整每股盈利0.77美元，遜預期，其美股股價周三早段曾跌8%。
首季淨增247家門店
截至今年3月底止首季，百勝中國收入按年增0.77%至29.81億美元，主要得益於上季淨新增247家門店對銷售額的貢獻。門店總數於3月底止共逾1.66萬家，其中，肯德基門店佔逾1.19萬家，必勝客則有約3,769家。值得留意，集團同店銷售額自去年同季來首次錄得按年持平，同店交易量更連續9季實現增長。
儘管肯德基及必勝客上季的客單價分別按年下跌4%及14%，但集團心中有數，指前者主因通過拓寬價格區間來擴大目標市場，而後者亦符合其針對大眾市場的策略，事實上，兩者同店交易量亦各自提升了4%及17%。
普拉達銷售額升13%
近年內地人士盛行境內遊，中國遊客今年相關花費據估計勢創紀錄，將高達9,680億美元。外媒引述世界旅遊及旅行業理事會預測，今年內地遊客境內出行消費支出將按年增近19%，而海外出遊花費也有望超過疫情前水平。
經營「Prada」的奢侈消費股普拉達(01913)，上季所有地區的零售銷售淨額按固定匯率計，也按年錄增長。在基數甚高情況下，包括中國市場的亞太區雖然按季下降，但按年仍升9.6%，升幅稍遜其他地區。集團首季零售銷售淨額升13%，其中Prada品牌略跌0.2%，而Miu Miu品牌則勁升60.2%。
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