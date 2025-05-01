百勝中國純利按季飆1.5倍 派息多五成

截至今年3月底止首季，百勝中國收入按年增0.77%至29.81億美元，主要得益於上季淨新增247家門店對銷售額的貢獻。門店總數於3月底止共逾1.66萬家，其中，肯德基門店佔逾1.19萬家，必勝客則有約3,769家。值得留意，集團同店銷售額自去年同季來首次錄得按年持平，同店交易量更連續9季實現增長。

儘管肯德基及必勝客上季的客單價分別按年下跌4%及14%，但集團心中有數，指前者主因通過拓寬價格區間來擴大目標市場，而後者亦符合其針對大眾市場的策略，事實上，兩者同店交易量亦各自提升了4%及17%。