星展料內地未來15年GDP平均增3%

星展銀行（香港）公布《中國2025至40報告》，當中預測內地在2025至2040年經濟年均增速維持約3%，並且在2035年進身成為中等收入國家，人均國內生產總值（GDP）或達到21,000美元水平。雖然貿易戰或拖低今年內地經濟增長兩個百分點，惟該行相信，內地當局有多項措施可反制，新措施出台可望推動經濟，香港亦可從中得益。

報告指出，內地經濟目前面臨人口老化和房地產市場疲弱兩大挑戰。不過，該行首席中國/香港經濟學家紀沫相信，在人工智能（AI）技術、自動化和其他新質生產的突破和應用下，勞動力的生產力將會提升，有望在資本形成放緩的背景下，為經濟提供有效支撐。

內房去庫存仍需時兩載 此外，該行測算，內地房地產業仍需要兩年時間去庫存，之後房地產固定資產投資可望回升。她又認為，中美貿易戰之中，中國有很多措施可以反制，精準打擊美國，包括減少購買農產品等，故不需要靠貶值貨幣來應對；且維持人民幣穩定，亦有助於吸引國際資金進入中國資產。至於香港由於免稅港的地位，相信可在貿易戰中得益，例如從香港進口波音飛機並運至中國，可免卻關稅推升內地價格等。

該行認為，未來內地經濟增長主要由消費帶動。其經濟研究部高級經濟學家周洪禮指出，目前內地消費佔GDP比重約38%，距發達國家如美國（65%）、歐洲（55至60%）仍有很大距離，主要因為中國高儲蓄率（約40%）造成；相信未來政府促消費的方法，將包括增加醫療、教育、養老等的保障，讓人們對未來安心，減少儲蓄比例。