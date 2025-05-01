華製造業重陷收縮 勢續弱

官方PMI遠遜預期 新出口訂單兩年最差 美國於4月初開打的全球貿易戰接近滿月之際，4月份中國官方及反映中小企為主的財新製造業採購經理指數（PMI）雙雙下跌。當中，國家統計局的製造業PMI按月急挫1.5個百分點至49水平，不但創去年至今新低兼遠遜預期，且時隔兩個月再陷收縮區間，而官方非製造業PMI的所有分類指數及其他指標全線回落。分析指出，官方製造業的新出口訂單降至2023年1月後最差，加速點燃外界對中國經濟前景的憂慮。

澳新銀行認為，4月新出口訂單的按月跌幅達4.3個百分點，比起2018年中美貿易戰由7月至12月之間的3.2個百分點跌幅，明顯跌勢更急，可見特朗普2.0對外貿及全球供應鏈的殺傷力已升級，更快的內地出口潛在跌勢，將強化該行半個月前調降今年內地經濟增長4.2%的預測。

野村：關稅重創華GDP 國統局解釋，受前期製造業較快增長及外部環境直接變化等主要影響，4月製造業PMI回落至盛衰分界線50以下；非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為50.4和50.2，即使按月各跌0.4及1.2個百分點，但續保持在50以上的擴張區間。

至於財新中國製造業PMI涵蓋更易受外貿衝擊的沿海地區小型企業，亦由3月份的51.2降至4月的50.4，為1月後低位，主因新出口訂單降至47.5的7個月來最差。

由於內地出口商準備應對美國關稅，野村證券料未來數月官方及財新製造業PMI都將進一步下降。該行中國首席經濟學家陸挺估計，約2.2%的內地國內生產總值（GDP）將直接受關稅衝擊。假設內地對美出口規模損失50%，中國GDP初步可能損失約1.1%。然而，隨着衝擊波及到其他產業包括服務業，總損失最終恐放大，最終將會有1,580萬個內地職位不保。與2008年「雷曼時刻」相比，是次美國加徵145%關稅對中國出口短期可能造成的衝擊約為2008年的五分之一。

人行長假前放水7358億 大華銀行亦料，第二季中國經濟增速將放緩至約4.6%，下半年甚至低於4%，並坦言預測仍具高度不確定性，主要取決於中美貿易談判何時取得突破、最終關稅稅率及抵銷負面影響的內地政策措施。但目前來說，標普全球認為，中美兩國信用評級不太可能因貿易戰而短期內受影響。

中國人民銀行趕於五一長假休市前夕大手「放水」，昨日進行5,308億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，規模創兩個月新高，單日淨投放4,228億元，由於5月首5日為內地五一假期，即本周共放水7,358億元。

滬深股4月齊跌 創板瀉7% 基於關稅戰衝擊初現，滬深股市3大指數在4月齊下挫。滬綜指在4月最後交易日未止跌，收報3,279點，單日再挫0.23%，4月轉跌1.7%。深成指及深圳創業板指數雖然昨收升0.51%及0.83%，但4月仍暴跌5.75%及7.4%，且均為去年2月來最大單月跌幅。有內媒了解到，央國企券商擬已限薪300萬元，在此輪監管引導行業降薪之前，不少券商高管薪酬在500萬元乃至千萬元以上。

全球市況愈趨動盪，市傳法國運動用品公司品牌迪卡儂（DECATHLON）啟動出售其中國業務約30%股份的程序。若交易成真，迪卡儂中國業務的估值可能達到或超過10億美元。

內地製造業PMI走勢