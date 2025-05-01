8虛銀去年虧損縮至26億

香港數字銀行去年虧損情況

本港8家數字銀行（舊稱「虛擬銀行」）去年虧損總和收窄12.45%至26.49億元。

PAO多蝕86%最甘 當中，蝕錢最多的仍是Mox，虧損擴幅最大的是PAO，達86.84%。

整體來說，各行去年全部擴大了存款規模，一共增長71.59%，多數的經營現金流因此大大提高。螞蟻銀行（香港）去年存款飆5.44倍，雖與存款最多的Mox和眾安有很大距離，但增幅冠絕同儕，或許解釋到為何營銷開支大漲。

壯大了的存款底子有助8行貸款規模逆市增長11.83%，生息資產提高，淨利息收入增長最少有21%，不像2023年個別因生息資產不足，加息潮下居然錄得淨利息收入倒退。

資產質素方面，Mox、富融和天星外，其餘5行錄得信貸減值損失去年合共增加46.73%；Mox雖仍是撥備最多，但按年已減少33.3%，亦使數字銀行去年撥備僅增2.59%。

眾安去年收入稱霸，亦離扭虧最接近，但匯立銀行昨日出來「截胡」，稱今年首季已盈利（稅前及扣除股份支付費用）。儘管沒有具體數字，但補充上季收入約7.5億元，冠絕全行，按年增長逾30%；淨息差高達9.4%，服務費收入飆約七成；並說市場貸款逾期還款上升之際，匯立卻大幅改善。