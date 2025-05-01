保誠新業務利潤增12%
保誠(02378)今年首季按固定匯率之新業務利潤按年增加12%至6.08億美元，符合集團設立增長超過10%的指引；年度保費等值銷售額增加4%至16.77億美元；新業務利潤率提升兩個百分點至36%。該股昨日收報81.55元，跌2.27%。
期內，香港的新業務利潤雙位數增長，繼續受惠2024年的重新定價行動，業務量及利潤率提升，帶動本地及內地旅客市場雙雙取得增長。內地方面，集團的合營企業中信保誠人壽新業務利潤按年錄得雙位數增長。今年截至4月23日期間，該企已根據20億美元股份購回計劃完成額外4.42億美元的股份回購，另集團將繼續評估印度資產管理業務上市的可能性。
友邦上季港新業務價值揚16%
另一險企友邦保險(01299)公布，按固定匯率計算，今年首季新業務價值按年升13%至14.97億美元，代理及夥伴分銷渠道均錄得增長；新業務價值利潤率增加3個百分點至57.5%；年化新保費增長7%至26.17億美元。期內香港及內地業務之新業務價值分別按年升16%及8%。
投行花旗認為，友邦首季新業務價值超出預期，實現業務量增長與利潤率擴張，並透露更多債券及中國投資組合的細節，故重申予「買入」評級，目標價99元。該股昨日收報58.1元，升6.51%。
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