保誠新業務利潤增12%

期內，香港的新業務利潤雙位數增長，繼續受惠2024年的重新定價行動，業務量及利潤率提升，帶動本地及內地旅客市場雙雙取得增長。內地方面，集團的合營企業中信保誠人壽新業務利潤按年錄得雙位數增長。今年截至4月23日期間，該企已根據20億美元股份購回計劃完成額外4.42億美元的股份回購，另集團將繼續評估印度資產管理業務上市的可能性。