港負資產急升27% 越4萬宗 21載最多

香港樓市不振之下，截至今年3月底，負資產住宅按揭貸款宗數重越4萬宗，錄40,741宗，按年飆27.02%，按季亦增6.12%，以28宗的些微差距越過去年9月底的高位，成為2003年12月底後新高。個案主要涉及成數較高的銀行職員樓按或按揭保險，但不包括二按。

新批貸款額年漲三成 金管局稱，樓價上季再跌1.7%，負資產上升是預期之內，但銀行樓按資產質素維持良好。3月底負資產樓按逾期還款3個月或以上的拖欠比率只有0.17%，整體樓按拖欠比率更只有0.13%，維持低水平，反映絕大部分上會人士能如期供款。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明評論，現時新盤供應充裕，發展商持續以低價散貨，二手樓價短期將持續受壓，預料本季負資產仍可能增加，但美國最快下半年開始減息，港銀亦有機會跟減，可望使樓價下半年企穩，減少負資產宗數。

不過，港銀上季樓按生意開局良好，期內申請約2.15萬宗，按年增加6.4%；新批出貸款額及宗數按年各增30.3%及18.7%。曹表示，港府放寬從價印花稅，且發展商低價推盤，可望使樓市交投繼續回穩，推動樓按數字逐步回升。

事實上，港銀首季貸款餘額升0.6%；本港使用的增1.2%，其中涉及買樓的增0.6%，抵銷批發與零售、建造及物業發展與投資跌逾1%的影響。

至於金管局視作資金進出本港的指標——存款，3月以17.97萬億元再創新高，於港股大翻身的首季累升3.5%，其中港元升5.1%，人民幣及美元各升3.6%及1.7%。

外匯基金資產月跌0.8% 另邊廂，3月底外匯基金資產按月降0.8%，原因是庫房「提取財政儲備存款」等，致外幣資產減少1.4%，但支持聯繫匯率的資產增加，其相對港元貨幣基礎的比率升至110.55%。