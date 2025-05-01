寧德傳下周啟動港IPO籌390億

該企2月申請在港上市，3月底寧德時代獲中國證監會備案，計劃發行不超過2.2億股H股。外媒引述消息指，寧德的香港IPO交易簿記建檔（即邀請投資者競標股票發行的程序），預計將於下周開始。寧德首季營收847.1億元（人民幣‧下同），按年增6.2%；賺139.6億元，按年增32.9%。截至去年11月底，該企之動力電池累計裝車約1,700萬輛，即全球每3輛電動車，就有一輛用寧德的電池；另儲能電池已應用於超過1,700個項目。