寧德傳下周啟動港IPO籌390億
深圳上市的「中國電池王」寧德時代，據報最快下周啟動來港上市程序，集資至少50億美元（約390億港元），將是繼2021年快手(01024)上市以來，本港4年來最大規模的首次公開發行（IPO），料吸引中外機構及散戶投資者參與認購。
該企2月申請在港上市，3月底寧德時代獲中國證監會備案，計劃發行不超過2.2億股H股。外媒引述消息指，寧德的香港IPO交易簿記建檔（即邀請投資者競標股票發行的程序），預計將於下周開始。寧德首季營收847.1億元（人民幣‧下同），按年增6.2%；賺139.6億元，按年增32.9%。截至去年11月底，該企之動力電池累計裝車約1,700萬輛，即全球每3輛電動車，就有一輛用寧德的電池；另儲能電池已應用於超過1,700個項目。
紫金擬重組子企分拆上市
由吉利控股集團孵化的內地新能源共享出行服務提供商──曹操出行更新在港上市招股書，由華泰國際、農銀國際和廣發証券（香港）為其聯席保薦人。去年曹操出行收入達147億元，按年增37.4%；網約車營運覆蓋136座城市，按年新增85座城市。
此外，紫金礦業(02899)擬將旗下境外黃金礦山資產，重組至香港的全資子公司紫金黃金國際，並申請分拆在港主板上市。
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