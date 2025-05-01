恒指月瀉千點 首4月仍漲一成

港股在4月最後一個交易日報升。恒指高開30點於22,038點後，曾倒跌159點，低見21,848點，其後逐步收復失地，一度升121點至22,129點，全日升111點或0.51%，報22,119點，連升兩日，主板成交2,015億元，北水淨流入56.36億元。單計4月，恒指跌1,000點或4.32%，國企指數和科技指數同跌逾5%；今年首4個月恒指累計上升2,059點或10.26%。