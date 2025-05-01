恒指月瀉千點 首4月仍漲一成
港股在4月最後一個交易日報升。恒指高開30點於22,038點後，曾倒跌159點，低見21,848點，其後逐步收復失地，一度升121點至22,129點，全日升111點或0.51%，報22,119點，連升兩日，主板成交2,015億元，北水淨流入56.36億元。單計4月，恒指跌1,000點或4.32%，國企指數和科技指數同跌逾5%；今年首4個月恒指累計上升2,059點或10.26%。
周大福單日抽高8.4%冠藍籌
大家樂料全年少賺三成
餐飲股大家樂(00341)昨收市後發盈警，料截至今年3月底止年度錄得的純利，將較2024年度的3.3億元下跌不超過30%，當中已包括較去年增加的投資物業公平值虧損。該股昨收報7.13元，跌0.55%。
今日內地開始五一長假，「北水」休賽料影響港股交投表現。信誠證券聯席董事張智威表示，中美兩國在貿易戰仍互不退讓，將持續困擾股票市場。另一方面，市場憧憬內地再有支持經濟措施出台，令港股形成「升唔起、跌唔落」僵局。恒指最近持續在22,000點附近爭持，中美關係僵持下後市暫難看好，現時入市風險頗大。
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