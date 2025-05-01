產經

恒指月瀉千點 首4月仍漲一成

港股連續兩日報捷，昨日主板成交額逾二千億元。（中新社圖片） 港股連續兩日報捷，昨日主板成交額逾二千億元。（中新社圖片）
港股連續兩日報捷，昨日主板成交額逾二千億元。（中新社圖片）
港股在4月最後一個交易日報升。恒指高開30點於22,038點後，曾倒跌159點，低見21,848點，其後逐步收復失地，一度升121點至22,129點，全日升111點或0.51%，報22,119點，連升兩日，主板成交2,015億元，北水淨流入56.36億元。單計4月，恒指跌1,000點或4.32%，國企指數和科技指數同跌逾5%；今年首4個月恒指累計上升2,059點或10.26%。
周大福單日抽高8.4%冠藍籌
科技股個別發展，發布集團首個推理大模型─Xiaomi MiMo的小米集團(01810)升5.26%，同系金山軟件(03888)及金山雲(03896)分別升7.07%及14.2%；阿里巴巴(09988)旗下餓了麼加入外賣戰局，阿里升2.17%；競爭對手美團(03690)和京東集團(09618)分別跌1.36%和0.77%。另外，高盛料騰訊控股(00700)首季每股盈利按年升兩成，維持予「買入」 評級，目標價590元，該股昨收報477.2元，升0.88%。
異動股方面，周大福(01929)股價升8.46%，收報10.38元，為昨日表現最佳藍籌。獲大股東提私有化建議的廸生創建(00113)股價急升43.1%，收報6.84元。另長江生命科技(00775)股價跌12.62%，收報0.9元。
大家樂料全年少賺三成
餐飲股大家樂(00341)昨收市後發盈警，料截至今年3月底止年度錄得的純利，將較2024年度的3.3億元下跌不超過30%，當中已包括較去年增加的投資物業公平值虧損。該股昨收報7.13元，跌0.55%。
今日內地開始五一長假，「北水」休賽料影響港股交投表現。信誠證券聯席董事張智威表示，中美兩國在貿易戰仍互不退讓，將持續困擾股票市場。另一方面，市場憧憬內地再有支持經濟措施出台，令港股形成「升唔起、跌唔落」僵局。恒指最近持續在22,000點附近爭持，中美關係僵持下後市暫難看好，現時入市風險頗大。
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