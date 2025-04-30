輪商精選：看好英鎊可留意10529
英鎊兌美元昨日曾升穿1.34，創逾3年高位。英國工業聯合會（CBI）調查顯示，4月零售銷售差值為負8，為6個月來的最高水平，好過市場預期的負20和3月份的負41。不過，預期環球貿易政策或損害消費者信心，影響5月份數據。
如投資者繼續看好英鎊，可參考英鎊兌美元認購證10529，行使價1.4美元，實際槓桿24.7倍，9月30日到期。如預計英鎊將貶值，可留意英鎊兌美元認沽證10589，行使價1.22美元，實際槓桿25.6倍，9月30日到期。
歐元區今日公布第一季度本地生產總值（GDP），歐元兌美元匯率近期高位回落，曾跌破1.14。同日，美國也公布3月物價指數，綜合市場預測，美國3月核心個人消費開支（PCE）物價指數按年增長率預計為2.6%，低於2月數據，這或反映市場對通脹放緩的預期。歐元由上周約1.157高位回落，短期料於1.14水平上落。
博歐元再升 吼10629
如投資者認為歐元將上行，可參考歐元兌美元認購證10629，行使價1.22美元，實際槓桿17.1倍，11月28日到期。如預期歐元繼續向下調整，可留意歐元兌美元認沽證10630，行使價1.06美元，實際槓桿18.7倍，11月28日到期。
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