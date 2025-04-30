股市估市：恒指乏動力 炒股不炒市

中美繼續隔空喊話，貿易談判似有還無。近期美國總統特朗普未有進一步公開施壓，市況暫且回穩，恒生指數於22,000點浮沉。現時投資者對貿易戰的不確定性仍抱有戒心，而內地政治局會議內容未見驚喜，刺激方案時間點未明朗，加上五一長假期在即，「北水」即將暫停，大市成交料會減弱，上升動力稍欠，恒指短期維持上落市格局。資金續流入個別主題，如可選消費、醫療等，炒股不炒市。

置富產託息率逾8厘 不過，前兩者經營環境逐步回穩，帶動集團去年下半年商場續租租金跌幅收窄。集團亦通過翻新+WOO嘉湖提升出租率，今年下半年將會陸續完成華都及麗港城商場的升級工程。管理層預計，今年續租租金降幅將進一步收窄，甚至持平。

置富產託旗下物業租合以香港市場為主，受到貿易戰的直接衝擊有限。租金前景改善，分派料保持平穩。中長線而言，房地產投資信託基金（REIT）未來有望獲納入港股通，有助擴大投資者基礎，增強置富產託股份流動性。估值上，該股現價對應2025財年預測市帳率0.33倍，接近過去10年低位，預測股息率逾8厘，估值吸引，向上阻力位4.8元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）