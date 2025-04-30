宏觀剖析：市場波動 債券覓投資機會

近月金融市場動盪可謂歷歷在目，即使整體宏觀前景仍然存在不確定性，惟觀察到部分資產已開始展現具吸引力的估值水平，為投資者帶來潛在機會。

鑑於近期經濟與政策變化，將美國經濟硬着陸的可能性上調至35%，但根據綜合分析，經濟軟着陸仍是最有可能出現的情景，機率為55%。

高收益債吸引力初現 目前市場局勢依然高度不穩定，走向瞬息萬變。分析這些政策對美國經濟短期影響的最簡單方式，是將其視為一種對消費者與企業課徵的稅負。目前這項「加稅」措施約等同於國內生產總值（GDP）的0.6個百分點，與經濟低幅度增長甚至停滯相符，但尚未構成深度衰退的條件。

儘管全球消費者將因關稅面臨更高成本，國際油價下跌將在某程度上提供緩解。儘管不足以完全抵銷關稅壓力，但仍是一項正面因素。

雖然目前的宏觀環境似乎對經濟前景不利，但投資者應關注這些因素對市場估值的影響。在投資級別與高收益債券市場中，近期顯著的市場波動與無差別式的拋售，已為這些資產類別創造了具吸引力的入市點。然而，審慎挑選仍是關鍵。

德債成主要沽空目標 過去數周，美國10年期國債孳息率自3月底以來顯著攀升（意味價格下跌）。在債券配置上，仍看好美國5年期國債，惟對中長期美債持審慎態度，因其仍面臨潛在風險。在歐元區債券方面，維持對其負面展望觀點，主因估值偏高，加上德國等區內核心國家的財政政策出現重大轉向，可能對債市構成壓力。從跨市場配置的角度出發，德國國債仍是目前「沽空」的主要目標。

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