二手蝕讓：嘉湖三房劈至433萬易手

新盤低開搶客，二手上車盤受壓，呎價「7字頭」成交湧現。其中，天水圍嘉湖山莊連錄兩宗蝕讓，三房單位劈至433萬元售出，約7年帳面虧蝕約42萬元。

中原伍耀祖表示，上述翠湖居3座低層D室，實用面積約546方呎，叫價475萬元，減價42萬元沽出，呎價約7,930元。原業主於2017年7月以475萬元買入，帳面貶值約8.8%。

銅鑼灣私宅呎售$7826 元朗私人屋苑做價重返低位。該行王勤學指，蝶翠峰9座低層C室兩房戶，實用面積約478方呎，叫價410萬元，議價後以381.8萬元成交，呎價約7,987元，做價創同類單位近9年新低，重回2016年水平。全區本周一錄約8宗二手買賣，屬近一個月以來單日最旺。

黃開基拍賣行昨沽出一項物業，為銅鑼灣駱克大廈A座中層6室，實用面積約552方呎，早前曾開價370萬元。發言人指，上址由遺產執行人推出，最新開價338萬元，獲3客爭購，搶高約27.8%，以432萬元拍出，呎價約7,826元。資料顯示，成交價較個別銀行估值低約28.2%，較高位跌價約50%。

利嘉閣梁國樑表示，同區珠城大廈A座中層A1室，實用面積約558方呎，減價20萬元，以530萬元成交，呎價僅約9,498元。

東涌映灣園呎價再跌穿九千元。該行關騰達稱，該盤7座高層A室套三房海景戶，實用面積約893方呎，售價800萬元，呎價約8,959元。

怡心園3年虧損26% 此外，將軍澳近日連錄蝕讓。美聯林健偉指，區內怡心園1座低層F室，實用面積約497方呎，上車客議價後以465萬元承接，呎價約9,356元，原業主持貨約3年，帳蝕約163萬元，跌價約26%。