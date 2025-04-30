一手私宅潛在供應10.5萬伙 7季新低

未來3至4年私宅潛在供應量

住屋供應有持續減少趨勢，房屋局最新數據顯示，截至2025年3月底，未來3至4年一手私宅潛在供應約10.5萬伙，連續4季下跌，跌至7個季度新低。其中，現樓貨尾單位則進一步增至約2.8萬伙，再創逾20年有紀錄新高。

上述潛在供應數據於去年第一季錄得約11.2萬伙創歷史新高，惟其後一直下跌，目前已較高位累減約7,000伙，若相比去年第四季約10.7萬伙，則按季減少約2,000伙。

現樓貨尾歷來最多 至於已落成一手貨尾單位數量，於去年第四季已大增至約2.7萬伙，今年首季再增加約1,000伙，連續兩季創2004年有統計以來最多。反觀，期內待售樓花按季再減約3,000伙，跌至約6.5萬伙的8季低位。餘下約1.2萬伙為已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位，按季維持不變。

房屋局發言人稱，未來3至4年，估計有約9.2萬伙實用面積小於753方呎的中小型單位供應，佔整體約88%，比率按季增加約一個百分點，料為有紀錄最高。預計未來數月將有4幅住宅地轉為熟地，可提供約1,100伙，相信未來的預計供應量會維持在較高水平。

落成高企 施工倍增 此外，私宅落成量持續高企，是推高現樓貨尾單位供應的原因之一，今年第一季私宅落成約5,500伙，雖較去年第四季1.33萬伙的有紀錄單季高位，明顯回落約58.6%，但仍是8個季度的次高水平。至於，施工量按季回升約一倍，首季錄約3,600伙。

美聯物業指出，整體一手私宅潛在新供應下跌，主要是受到待售樓花單位減少的影響。其中，除了首季有不少樓花項目推售，並取得理想銷情外，期間也有較多單位落成，亦會導致樓花數量減少。

已批出土地可隨時動工的「熟地」供應，過去4個季度於一萬至1.3萬伙低位徘徊，較再對上4季約1.8萬至兩萬伙明顯減少。反映近年賣地步伐減慢，估計發展商實際吸納土地會跟隨減少，並會積極去庫存，導致潛在供應將逐步回落。