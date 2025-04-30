西沙新盤周六賣次輪

SIERRA SEA加推135戶 平均呎價11638元 新界票王乘勝狙擊，新鴻基地產( 00016 )旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，昨日加推價單第5號涉及135伙，並落實周六次輪發售302伙，當中288伙以價單形式出售。多個新盤瞄準五一內地長假期，積極展開各項軟銷攻勢。

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA的價單5號，折實平均呎價約11,638元，屬原價加推。除了價單單位之外，次輪亦推出14伙特色戶招標發售，對周六銷情充滿信心。

新地代理執行董事陳漢麟稱，次輪出售的288伙價單單位，折實價327.16萬至899.81萬元，折實呎價約9,992至13,533元。銷售安排與首輪大致相同，分A組及B組時段揀樓，A組時段設188伙供選購。該盤昨再招標售出3伙連花園特色戶，涉逾1,739萬元。

瑜一‧天海擬削減優惠 同系赤柱50 Stanley Village Road，推出最後兩座洋房於本周六起標售，包括全盤面積最大的1號洋房，實用面積4,076方呎。同系啟德天璽•海第2A期招標售出第7座16樓A室四房戶，實用面積1,150方呎，成交價4,000萬元，呎價約34,783元。何文田太子道西233號以810萬元售出2樓C室平台特色戶，呎價21,600元。

鐵路上蓋樓盤備受內地客追捧。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，最新公布住客專屬升降機啟用。集團銷售總監封海倫表示，該盤自本月初現樓形式推售後沽106伙，套現約12.4億元，料一半買家有內地背景。稍後或削減1%限時優惠折扣及削減按揭成數。

項目昨售出第2B座27樓E室，為實用面積469方呎兩房戶，以1,123.5萬元成交，呎價約23,955元。消息指，買家為內地客。發展商稱，項目1C期已取得滿意紙，將於5月陸續發信通知業主收樓。

連方II將展開交付程序 同時，萬科香港發展的長沙灣連方II，早前已取入伙紙，即將分批展開交付程序。萬科香港董事總經理周銘禧指，為配合現樓銷售，位於長沙灣海壇街的全新展銷廳於昨日起正式開放，預計於短期內開放現樓示範單位供預約人士參觀。連方兩期累售287伙，套現逾23億元。