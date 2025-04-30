西沙新盤周六賣次輪
SIERRA SEA加推135戶 平均呎價11638元
新界票王乘勝狙擊，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，昨日加推價單第5號涉及135伙，並落實周六次輪發售302伙，當中288伙以價單形式出售。多個新盤瞄準五一內地長假期，積極展開各項軟銷攻勢。
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA的價單5號，折實平均呎價約11,638元，屬原價加推。除了價單單位之外，次輪亦推出14伙特色戶招標發售，對周六銷情充滿信心。
新地代理執行董事陳漢麟稱，次輪出售的288伙價單單位，折實價327.16萬至899.81萬元，折實呎價約9,992至13,533元。銷售安排與首輪大致相同，分A組及B組時段揀樓，A組時段設188伙供選購。該盤昨再招標售出3伙連花園特色戶，涉逾1,739萬元。
瑜一‧天海擬削減優惠
同系赤柱50 Stanley Village Road，推出最後兩座洋房於本周六起標售，包括全盤面積最大的1號洋房，實用面積4,076方呎。同系啟德天璽•海第2A期招標售出第7座16樓A室四房戶，實用面積1,150方呎，成交價4,000萬元，呎價約34,783元。何文田太子道西233號以810萬元售出2樓C室平台特色戶，呎價21,600元。
鐵路上蓋樓盤備受內地客追捧。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，最新公布住客專屬升降機啟用。集團銷售總監封海倫表示，該盤自本月初現樓形式推售後沽106伙，套現約12.4億元，料一半買家有內地背景。稍後或削減1%限時優惠折扣及削減按揭成數。
項目昨售出第2B座27樓E室，為實用面積469方呎兩房戶，以1,123.5萬元成交，呎價約23,955元。消息指，買家為內地客。發展商稱，項目1C期已取得滿意紙，將於5月陸續發信通知業主收樓。
連方II將展開交付程序
同時，萬科香港發展的長沙灣連方II，早前已取入伙紙，即將分批展開交付程序。萬科香港董事總經理周銘禧指，為配合現樓銷售，位於長沙灣海壇街的全新展銷廳於昨日起正式開放，預計於短期內開放現樓示範單位供預約人士參觀。連方兩期累售287伙，套現逾23億元。
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧首隅獲批入伙紙，將於周六發售28伙，一房單位折實價478.76萬元起。
BEACON PEAK開放會所
世茂集團(00813)的九龍半山BEACON PEAK，昨起開放住客會所予公眾參觀。旗下子公司傲成銷售及市場策劃總監汪子恩預期，項目於五一長假期的參觀情況理想。已委聘第一太平戴維斯負責項目的物業管理，將於短期內向運輸署申請設立穿梭巴士服務。住客會所「CLUB BEACON」佔地逾2.5萬方呎，設施包括泳池、室內運動場、健身室及宴會廳等。
信和置業(00083)等的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS連錄兩宗成交，單日套現逾1.3億元。包括2座3樓A單位，為實用面積1,870方呎三房戶，連一個車位成交價6,800萬元，呎價約36,364元。
此外，路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山連環售出6伙，單日吸金逾2,380萬元。中洲置業的沙田星凱‧堤岸，招標售出四房連天台特色戶，為5座51樓E室，實用面積1,146方呎，成交價2,498.3萬元，呎價約21,800元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：