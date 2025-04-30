簡訊一覽
●內地白酒股貴州茅台今年首季淨利潤268.47億元人民幣，按年增長11.56%。
●與華為合作造車的A股車企賽力斯今年首季淨利潤7.48億元人民幣，按年增長2.4倍。
●萬洲國際(00288)今年首季純利3.64億美元，按年升20.93%。
●海豐國際(01308)今年首季收入約7.6億美元，按年增加約38.6%。同時，海豐宣布行使按總代價5,796萬美元建造兩艘額外貨櫃船舶期權，將於2028年3月底及5月底或之前交付。
●中國中免(01880)今年首季收入167.46億元（人民幣‧下同），按年跌10.96%；純利19.37億元，按年跌15.98%。
●中聯重科(01157)今年首季賺14.1億美元，按年升53.98%。
●福萊特玻璃(06865)今年首季賺1.06億元人民幣，按年急挫86.03%。
●新天綠色能源(00956)今年首季賺9.54億元人民幣，按年升14.7%。
●白雲山(00874)今年首季賺18.21億元人民幣，按年跌6.98%。
●廸生創建(00113)獲潘廸生以每股7.2元，即較停牌前收市價4.78元溢價50.63%提出私有化建議，涉資最多10.98億元，若計劃生效公司股份將會除牌。該股今復牌。
●香港科技探索(01137)旗下網購平台HKTVmall宣布，與香港郵政合作，在機場郵政局除外的全港118間郵政局設立HKTVmall合作自取點，令HKTVmall的自取點數目增至219個。
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